◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日 東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）

「箱根駅伝」の往路が新春2日目の東京・大手町をスタート。21チーム（オープン参加の関東学生連合含む）が5区間107.5キロにわたるレースで神奈川・箱根町のゴールを目指す。1区を終えた段階で3連覇を狙う青学大が16位と波乱の展開に、ネット上では驚きの声が寄せられた。

3連覇を狙う青学大は、1区に昨年10区区間賞の小河原陽琉(2年)を起用。しかし、15キロ地点で先頭集団から遅れはじめ、苦しい展開となった。

1区は3キロ付近で集団が2つに分かれ、小河原は7人と先頭集団を形成。序盤からハイペースなレース展開となる中、15キロ付近でじりじりと後退していった

小河原は、先頭の国学院大から1分19秒遅れる16位でたすきをつないだ。箱根にめっぽう強い王者が出遅れるまさかの波乱の幕開けとなった。

ネット上では「青学16位かーって言ってる間に5区で黒田朝日がごぼう抜き見せるんですよね。わかります」「青学がまさかの16位か。でも、ここから挽回してくるのが青学だからなあ」「青学16位かーってなってるけど、去年だったら区間2位、、今年の1区のレベルが高い、、」「青学16位？？」「なんですか、この展開は」とさまざまなコメントが寄せられた。