¡þÂè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö±ýÏ© ¡¡¡Ê£²Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®ÆÉÇä¿·Ê¹¼ÒÁ°¥¹¥¿¡¼¥È¡Á¿ÀÆàÀî¡¦È¢º¬Ä®°²¥Î¸Ð¥´¡¼¥ë¡á£µ¶è´Ö£±£°£·¡¦£µ¥­¥í¡Ë

¡¡²Ö¤Î£²¶è¤Ç¡¢¾ëÀ¾Âç¤Î¥±¥Ë¥¢¿ÍÎ±³ØÀ¸¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥­¥à¥¿¥¤¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£±»þ´Ö£µÊ¬£±£°ÉÃ¡Ê¥¿¥¤¥à¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤Î¶è´Ö¿·µ­Ï¿¤ÇÁöÇË¤·¡¢£¶°Ì¤«¤é£µ¿Í¤ò¤´¤Ü¤¦È´¤­¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¾ëÀ¾Âç¤Ï£µ¶è¤Ë¶è´Ö¾Þ¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤ê¤ÎºØÆ£¾­Ìé¡Ê£´Ç¯¡Ë¤òÍÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤Î±ýÏ©Í¥¾¡¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁí¹çÍ¥¾¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â½Ð¤Æ¤­¤¿¡£

¡¡º£Ç¯ÅÙ¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ¡ÊºòÇ¯£±£±·î¡Ë¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø½÷»ÒÁªÈ´±ØÅÁ¡ÊÉÙ»Î»³½÷»Ò±ØÅÁ¡ÊÆ±£±£²·î¡Ë¤Ç¡¢¾ëÀ¾Âç½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤¬£²´§¤òÃ£À®¡£È¢º¬Ï©¤ò¾ëÀ¾Âç¤¬À©¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»Ë¾å½é¤Î¡ÖÆ±°ìÇ¯ÅÙÃË½÷Âç³Ø±ØÅÁÍ¥¾¡¡×¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡Æ±°ìÇ¯ÅÙ¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¤È¡¢ÃÞÇÈÂç¡ÊÁ°¿È¤ÎÅìµþ¹âÅù»ÕÈÏ³Ø¹»¡Ë¡¢ÃæÂç¡¢µþ»ºÂç¤¬¡¢ÃË»Ò¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÈÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡¢½÷»Ò¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø½÷»ÒÁªÈ´±ØÅÁ¤òÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£