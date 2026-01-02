◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦の湖ゴールる＝５区間１０７・５キロ）

当日変更で１区に投入された中大・藤田大智（３年）が積極的な走りで区間新を３秒更新する１時間３７秒をマーク。１位の国学院大とは９秒差の２位でタスキをつないだ。

藤原正和監督から度胸の良さを買われて起用された。ところが周囲の注目は前回１区区間賞のエース・吉居駿恭（４年）が今年も１区を任されるかどうかだったよう。藤田はスタート前の大手町で「結構見られるなとは思って、駿恭さんじゃないことに安堵（ど）されたというか、自分はなめられてるなとちょっとむかついた」と闘争心に火が付いた。「逆にハイペースに持って行ってやろう。（監督からは）特に指示があった訳じゃないですけど好きにやらせていただけた」と積極的にレースを引っ張った。

直前まで調子が上がらず不安もあったが、２区を担う溜池一太（４年）に「鶴見にタスキを持ってくるだけだから。あとは俺に任せろ」と励まされ快走。結果は１時間３７秒で区間記録は３秒更新してみせた。