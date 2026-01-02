第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路は2日、東京・大手町〜箱根・芦ノ湖の5区間（107.5キロ）で行われている。エースが集う2区（23.1キロ）で、ヴィクター・キムタイ（城西大）が1時間5分9秒の区間新記録をマークし、ネットにも衝撃が広がった。

6位でタスキを受けたキムタイは前をいくランナーを次々に抜き、18キロ過ぎにはついにトップへ。そのまま終盤の厳しい坂をクリアした。

中継手前では何度もガッツポーズする余裕。エティーリ（東京国際大）が持っていた1時間5分31秒の区間記録を22秒も更新し、X上の駅伝ファンにも衝撃が広がる。

Xには「今年も区間新祭りか？ 山口も5分台なんだがキムタイが異次元すぎたな…」「1時間5分前半とは…恐ろしや」「キムタイえぐいて」「これ近いうち65分切る2区になるぞ…キムタイ怖っ」「なんでエティーリの記録がもう更新されんねん」「ヴィンセントを抜いたエティーリを抜いたキムタイwww」「去年のエティーリの記録が1年で塗り替えるの意味不明すぎる」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）