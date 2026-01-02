西武からポスティング制度でメジャー移籍を目指していた今井達也投手（２７）がアストロズと契約合意したことが１日（日本時間２日）、分かった。複数の現地メディアによると、ベースは３年５４００万ドル（約８５億円）の契約で、１年ごとに１００投球回で３００万ドル（約４億７０００万円）の出来高がつき、最大３年６３００万ドル（約９９億円）になるという。さらに、毎シーズン後にオプトアウト（契約破棄条項）が組み込まれるという日本人初の異例の内容も組み込まれた。

今オフはヤクルトからホワイトソックスに移籍した村上宗隆内野手（２５）も２年３４００万ドル（約５４億円）と当初の予想よりも小規模の契約でメジャー挑戦となる。これには「ＵＳＡトゥデー」の敏腕、Ｂ・ナイチンゲール記者も「今井達也と村上宗隆が、ＦＡ市場で３億ドル（約４７０億円）超を稼ぐと予想されていたことを覚えているだろうか。しかし、２人は合計でもわずか８８００万ドル（約１３９億円）にとどまり、今井はアストロズと３年５４００万ドル、村上はホワイトソックスと２年３４００万ドルというビックリするほど低額な契約を結ぶ結果となった」とＸに驚きの投稿をした。

４５日間の交渉期限が米東部時間で１月２日午後５時（同３日午前７時）に迫る中での電撃合意となった今井。基本契約は３年５４００万ドル（約８５億円）のため、現時点で西武へ支払われる譲渡金は９９７万５０００ドル（約１５億６０００万円）とみられる。最大１１３２万５０００ドル（約１８億円）となるが、１００イニングの出来高をクリアせず、なおかつ１年目の終了後にＦＡとなった場合は３６０万ドル（約５億６０００万円）となる。村上もヤクルトへの譲渡金は６５７万５０００ドル（約１０億円）となる見込み。共通して言えることは短期契約でも実力を証明することができれば、次回ＦＡの際に長期の大型契約を結ぶことができるかもしれないという点。選手本人にとってはメリットがあるが、送り出すＮＰＢ球団にとっては補強などに回せる譲渡金が少なくなる側面がある。

２３年オフには山本由伸がオリックスから１２年総額３億２５００万ドル（約４６５億円＝契約発表時のレート）でドジャースに移籍。オリックスには約７０億円の譲渡金が支払われることになる超大型契約だった。