米国のドナルド・トランプ大統領は1日（現地時間）、「私の健康は完璧だ」とし、繰り返し提起されてきた健康異常説に正面から反論した。

米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）は同日、「老化の兆候が表れると、トランプ氏が正面対応に乗り出した」というタイトルで、トランプ大統領の単独インタビューを公開した。1946年6月生まれのトランプ大統領は、今年6月で満80歳を迎える。2024年11月の再選に成功した際、歴代最高齢の米大統領当選者となった。

トランプ大統領が就任以降、行事の場で居眠りする姿や公開日程の時間を以前よりも少なく調整する様子が見られ、高齢のために健康が良くないのではないかという疑問が繰り返し提起されてきた。実際、トランプ大統領は昨年11月の肥満治療薬価格引き下げ発表現場や12月の閣議で、一瞬居眠りしているような姿が捉えられたことがある。

これについてトランプ大統領は「ただ少し（目を）閉じただけだ。たまに人々は、私がまばたきする瞬間を写真に撮る」とし、最近公の場で眠ったことはないという立場を明らかにした。さらに「私はもともと睡眠が多い方ではない」とし、夜は熟睡するのに苦労しており、午前2時を過ぎても側近にメッセージを送ったり電話をかけたりすることが多いと語った。

トランプ大統領が時折、行事会場で記者の質問をうまく聞き取れず聞き返す姿を見せるため「聴力」問題が提起されている点についても、多くの人が同時に話すため、たまに聞き取りづらいときがあるだけだと説明した。トランプ大統領の主治医であるショーン・バルバベラ海軍大佐は、トランプ大統領の聴力は「正常」であり、補聴器は必要ないとWSJに送った声明で明らかにした。

メディアにしばしば映る手の甲のあざについては、アスピリンの服用が原因だと説明した。バルバベラ氏によると、トランプ大統領は心臓疾患の予防を目的に、1日325ミリグラムのアスピリンを服用している。一般的な低用量アスピリンは81ミリグラムだ。アスピリンを25年間服用してきたというトランプ大統領は、「私は少し迷信深いところがある」とし、「アスピリンは血液をサラサラにするのに良いと言われる。私は心臓にベタついた血が流れ込むのを望まない」と語った。

続けて「彼ら（医療陣）は、私にもっと少ない量を服用することを望んでいる」としつつ、「私はもっと多い量を服用しているが、長年そうしてきた。その結果として起きることがあるとすれば、単にあざができることだ」と述べた。そして、誰かと強くぶつかると手に化粧をするとし、「私には塗りやすい化粧品があり、だいたい10秒で済む」と付け加えた。

かつて脚のむくみを招く慢性静脈不全と診断されたトランプ大統領は、治療に役立つ弾性ストッキングを一時着用していたが、「ストッキングが気に入らなくて」長くは履かなかったと明らかにした。昨年10月、健康診断の一環として心血管系および腹部の撮影を受けたことについては、「振り返ってみると、若干の攻撃材料を与えたようなもので、検査を受けたことが悔やまれる」と語った。

当時、トランプ大統領が心血管系および腹部のMRIを撮影したと伝えられたが、実際にはCTを受けたとWSJに述べた。ホワイトハウスは当時、検査結果は「正常」だったと明らかにした。トランプ大統領は「それはMRIではなかった」とし、「それより（検査としては）軽いものだった。ただのスキャンだった」と説明した。

トランプ大統領は、ホワイトハウス公邸の執務室で早朝から一日を始め、午前10時ごろから午後7〜8時までオーバルオフィスで執務を行うとインタビューで述べた。ホワイトハウスがWSJに提供した昨年12月1日から19日までのトランプ大統領の非公開日程表には、側近、企業CEO、議員、閣僚らとの数百件の会議および電話の予定が記されていた。

ただしトランプ大統領は、会議を減らし集中度を高めるよう補佐陣に指示したとインタビューで明らかにした。これは年齢のためではなく、時間をより効率的に使うための措置だと補足した。トランプ大統領は、高齢まで活力にあふれていた両親から多くのエネルギーを受け継いだとし、「遺伝子は非常に重要だ。私はとても良い遺伝子を持っている」と強調した。