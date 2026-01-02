中国で掘削機をピンク色にして話題になった女性がいる。彼女は「美男の夫に報いて私が生活と仕事の責任をすべて負う」とし、生計の責任を負っていると明らかにした。

30日の香港サウスチャイナモーニングポスト（SCMP）によると、中国山東省菏沢市に住む35歳の女性チャンさんは自身の掘削機をすべてピンク色にして工事現場で注目を集めている。

「掘削機皇后」と呼ばれるチャンさんはオンラインで2万3000人以上のフォロワーがいる。チャンさんは2019年から掘削機の運転を始めたが、「生活のために始めた」とし「夫が掘削機の仕事に私を誘引した」と伝えた。

チャンさんは「毎日、冷たい機械と埃だらけの作業場と向き合えば気分が沈む」とし「幸せになりたくて、ピンク色が大好きなので、このように注文した」と説明した。

当初、夫は掘削機の色に怒って口論になった。チャンさんは「夫はピンク色を注文したことに不満を表したが、私の幸せには値をつけられないと話した」とし「この掘削機を運転する時は気分が全然違う」と強調した。

チャンさんはオンラインで夫との仲睦まじい日常生活を共有しながら夫の容貌をほめたりもする。ある掲示物には「美男の夫に報いて家事と生計を責任をすべて負い、夫にはいかなる心配もさせない」と書いたりもした。