韓国ガールズグループBLACKPINK（ブラックピンク）のリサが、2025年を後にする名残惜しい心境を伝えつつ、2026年新年を迎えた。

リサは最近、自身のインスタグラムに複数の写真とともに、「Not ready to say goodbye to 2025（2025年と別れる準備がまだできていない）」という文章を掲載した。公開された写真の中で、リサはレースのディテールが際立つドレスから、バックレススタイル、パーティームードのブラックドレスまで多彩なスタイルを着こなし、独歩的な雰囲気を放っていた。

特に、モノクロ写真の中で知人の手に顔を預けたまま明るく笑うリサの姿は、ステージ上のカリスマとはまた違う親しみやすい魅力を垣間見せ、ファンの熱い反応を引き出した。2025年一年間、個人レーベルの設立と活発なソロ活動で世界を駆け巡ったリサは、今回の投稿を通じてこれまでの時間への愛着を示した。

一方、BLACKPINKは今月24〜26日、香港のカイタック・スタジアムでワールドツアー「デッドライン（Deadline）」の最後のステージに立つ予定だ。