ÌÓÂôÅì¤Î»àµî¤«¤é50Ç¯¡¢¹¾ÂôÌ±¤ÎÀ¸ÃÂ100Ç¯¡Äº£Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬2026Ç¯¤Î¿·Ç¯°§»¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤òÅý°ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£½¬¼çÀÊ¤Î¿·Ç¯¤Î°§»¢¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î31Æü¤ËÂæÏÑ¤òÊñ°Ï¤¹¤ë·³»ö·±Îý¤ò3ÆüÌÜ¤Ç¸ø¼°½ªÎ»¤·¤¿Ä¾¸å¡¢Ãæ¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡ÊCCTV¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
½¬¼çÀÊ¤Ï¡ÖºòÇ¯¡¢ÂæÏÑ¸÷Éü¡Ê²òÊü¡ËµÇ°Æü¤òÀ©Äê¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÎ¾´ß¡ÊÃæ¹ñ¤ÈÂæÏÑ¡Ë¤ÎÆ±Ë¦¤Î·ì¤Ï¿å¤è¤ê¤âÇ»¤¯¡¢ÁÄ¹ñÅý°ì¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ÎÂçÀª¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£½¬¼çÀÊ¤Ï2025Ç¯¤Î¿·Ç¯°§»¢¤Ç¤â¡¢¡ÖÎ¾´ß¤ÎÆ±Ë¦¤Ï°ì¤Ä¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã¯¤â²æ¡¹¤Î·ì±ï¤Îå«¤òÃÇ¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢Ã¯¤âÁÄ¹ñÅý°ì¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ÎÂçÀª¤òÁË¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
½¬¼çÀÊ¤ÏºòÇ¯¡¢·ÐºÑÎÏ¤ä²Ê³Ø¡¢µ»½ÑÎÏ¡¢¹ñËÉÎÏ¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¹ñÎÏ¤¬¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤Ø¤ÈÈôÌö¤·¤¿¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×¤ò¼«¤é¸¦µæ¡¦³«È¯¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¿·¤¿¤ÊÆÍÇË¸ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑµ¬ÌÏ¤Ïº£Ç¯140Ãû¸µ¡ÊÌó3136Ãû±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢Åý°ìÀïÀþµ¡¹½¤Ç¤¢¤ëÁ´¹ñÀ¯¶¨¤¬¼çºÅ¤·¤¿¿·Ç¯Ãã²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö5¡óÁ°¸å¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤ÎÅ¸Ë¾¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¿·Ç¯¤Î°§»¢¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤ÊÀ¯¼£¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤À¡£2026Ç¯¤Ï¡¢ÌÓÂôÅì¡¦ûç¾®Ê¿¤Î¸å¤ò·Ñ¤¤¤ÀÃæ¹ñÂè3À¤Âå¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¡¢¹¾ÂôÌ±¡Ê1926¡Á2022¡Ë¸µ¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎÀ¸ÃÂ100¼þÇ¯¤ËÅö¤¿¤ë¡£¹¾ÂôÌ±¤Ï2022Ç¯11·î30Æü¡¢½¬¼çÀÊ¤Î3´üÌÜ¤ÎÂ³Åê¤¬³ÎÄê¤·¤¿Ä¾¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÌÓÂôÅì¡¦¼þ²¸Íè¡¦¼ëÆÁ¡¦Î¾¯´ñ¡¦ûç¾®Ê¿¡¦ÄÄ±À¤é¡ÖÏ»Âç¸µÏ·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿ÍÊª¤ÎÀ¸ÃÂ100¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¤ò¡¢¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤Î¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖËü¿ÍÂç²ñÆ²¡×¤Ç¡¢ÅÞ¡¦À¯ÉÜ¡¦·³¡¦Ì±´Ö¡¦³Ø³¦¤ÎÂåÉ½5000¡Á6000¿Í¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëÃæ¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ï»Âç¸µÏ·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Âè3À¤Âå»ØÆ³¼Ô¤Î¹¾¸µ¼çÀÊ¤òÆ±¤¸¿å½à¤ÇµÇ°¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÅÞÁí½ñµ¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¤âÀ¯¼£¶É¾ïÌ³°Ñ°÷Á´°÷¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëµÇ°ºÂÃÌ²ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¸ÕÍÔË®¥â¥Ç¥ë¤ËÊï¤¦¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÒ´¶¤ÊÀ¯¼£Åª»ö·ï¤Î50¼þÇ¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæ¹ñÅö¶É¤Î»ÑÀª¤Ë¤â»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ÌÓÂôÅì¤Î»àµî¡Ê1976Ç¯9·î9Æü¡Ë¡¢Ê¸²½Âç³×Ì¿¤ò¼çÆ³¤·¤¿¡È»Í¿ÍÁÈ¡É¤ÎÂáÊá¡ÊÆ±Ç¯10·î6Æü¡Ë¤¬50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£4·î5Æü¤Ï¡¢¼þ²¸Íè¸µ¼óÁê¤òÄÉÅé¤¹¤ë¥Ç¥âÂâ¤¬Å·°ÂÌç¤òÀêµò¤·¤ÆË½ÎÏ¥Ç¥â¤ò¹Ô¤Ã¤¿Âè°ì¼¡Å·°ÂÌç»ö·ï¤«¤é50Ç¯¤È¤Ê¤ëÆü¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤¤¤Þ¤âÀ¯¼£ÅªÆ°Íð¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë1989Ç¯¤ÎÂèÆó¼¡Å·°ÂÌç»ö·ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Âè°ì¼¡Å·°ÂÌç»ö·ï¤ÏÈ¯À¸¤«¤é2Ç¯¸å¤Î1978Ç¯¡¢ûç¾®Ê¿¤ÎÉü¸¢¤È¶¦¤ËÌ¾ÍÀ¤¬²óÉü¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢11·î18Æü¹Åì¾Ê¿¼圳¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ¡ÊAPEC¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇAPEC¼óÇ¾²ñµÄ¤ò2²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2001Ç¯¡¢9¡¦11¥Æ¥íÄ¾¸å¤Ë³«¤«¤ì¤¿¾å³¤APEC¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦W¡¦¥Ö¥Ã¥·¥åÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¤½¤Î¸åÃæ¹ñ¤ÏÆ±Ç¯12·î¤ËÀ¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÊWTO¡Ë¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·ÂæÏÑ¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÈÎ©»Ö¸þ¤ÎÌ±¼ç¿ÊÊâÅÞ¤ÎÄÄ¿åÙ¨ÁíÅý¤¬À¯¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»²²Ã¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2014Ç¯¤ÎËÌµþAPEC¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¯¡¦¥ª¥Ð¥ÞÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¡¢ËÑÜÝ·Ã¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¯¥Í¡Ë´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¡¢¥Ù¥Ë¥°¥Î¡¦¥¢¥¥Î¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂçÅýÎÎ¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂæÏÑÂ¦ÂåÉ½¤Þ¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê´é¤Ö¤ì¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎAPEC¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾õ¶·²¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¹ñºÝ¾ðÀª¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤¿¤á¤À¡£¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É¤È¤Î³°¸ò´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²ñµÄ¤Î³«ºÅ»þ´ü¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÃæ´ÖÁªµóÄ¾¸å¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑ¤ÎÃÏÊýÁªµóÄ¾Á°¤È¤¤¤¦ÈùÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ºòÇ¯Ëö¤Î¼çÍ×²ñµÄ¤òÁê¼¡¤¤¤Ç·çÀÊ¤·¤¿ÇÏ¶½¿ðÀ¯¼£¶É°÷¤ÎºÇ½ªÅª¤Êµî½¢¡¢¿ÍÌ±²òÊü·³»ØÆ³Éô¤Î²þÊÔ¡¢º£Ç¯¸åÈ¾¤«¤é»Ï¤Þ¤ë31¤ÎÃÏÊýÅÞÂç²ñ¤È¿Í»ö¡¢¤½¤·¤Æ3·î¤ËÂè15¼¡5¥«Ç¯·×²è¤ò³ÎÄê¤¹¤ë¡ÖÎ¾²ñ¡×¡ÊÁ´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¤ÈÁ´¹ñÀ¯¼£¶¨¾¦²ñµÄ¡Ë¤â¡¢ÃíÌÜ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¼çÍ×¤ÊÀ¯¼£¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£