¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û¾ëÀ¾Âç2¶è¥¥à¥¿¥¤¤¬¾×·â¤Î¡È¶è´Ö¿·¡É¡¡¥¨¥Æ¥£¡¼¥ê¤ÎµÏ¿¤ò22ÉÃ¹¹¿·¤Ç¥È¥Ã¥×Éâ¾å¡¡2°ÌÃæ±û¡¢3°ÌÁá°ðÅÄ¤ÈÂ³¤¯
¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö(2Æü±ýÏ©¡¢3ÆüÉüÏ©)
Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î±ýÏ©¤¬2Æü¹æË¤¡£³Æ¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡È²Ö¤Î2¶è¡É23.1¥¥í¤Ï¡¢¾ëÀ¾Âç³Ø¤ÎV.¥¥à¥¿¥¤Áª¼ê(4Ç¯)¤¬¶è´Ö¾Þ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½øÈ×¤Ï¥È¥Ã¥×Ô¢ÕÜ±¡Âç¤È9ÉÃº¹¤Çë§¤ò¼õ¤±¤¿Ãæ±ûÂç¡¦Î¯ÃÓ°ìÂÀÁª¼ê(4Ç¯)¤¬¤¹¤°¤µ¤ÞÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢ÀèÆ¬¤òÃ¥¼è¡£8.2¥¥íÃÏÅÀ¤Î²£ÉÍ±ØÁ°¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¶è´ÖµÏ¿¤ò¾å²ó¤ë²÷Áö¤Ç¼ó°Ì¤ò¤Ò¤¿Áö¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢¡È5¶¯¡ÉÊø¤·¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÁ°²ó6°Ì¤Î¾ëÀ¾Âç¡¦¥¥à¥¿¥¤Áª¼ê¤¬18¥¥íÉÕ¶á¤ÇÎ¯ÃÓÁª¼ê¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¼ó°Ì¸òÂå¡£Äá¸«Ãæ·Ñ½ê6°Ì¤«¤é°ìµ¤¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥à¥¿¥¤Áª¼ê¤Ï¡¢¥é¥¹¥È3¥¥í¤Î¡È¸ÍÄÍ¤ÎÊÉ¡É¤Ç¤âÎÏÁö¤ò¤ß¤»¤Æ¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÇÅìµþ¹ñºÝÂç³Ø¤ÎR.¥¨¥Æ¥£¡¼¥êÁª¼ê¤¬µÏ¿¤·¤¿1»þ´Ö5Ê¬31ÉÃ¤Î¶è´ÖµÏ¿¤ò22ÉÃ¹¹¿·¤¹¤ë1»þ´Ö05Ê¬09ÉÃ¤Ç¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¾ëÀ¾Âç¤ÏÂç³Ø»Ë¾å½é¤á¤Æ¸ÍÄÍÃæ·Ñ½ê¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Î¯ÃÓÁª¼ê¤Ï1»þ´Ö06Ê¬09ÉÃ¤ÇÁö¤êÈ´¤¡¢2°Ì¤Ç3¶è¤Ø¡£7°Ì¤Çë§¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÁá°ðÅÄÂç¤Ï»³¸ýÃÒµ¬Áª¼ê¤¬ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î1»þ´Ö05Ê¬47ÉÃ¤ÇÁöÇË¤·¡¢3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£1¶è16°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Ï¡¢2¶èÅöÆüÊÑ¹¹¤ÎÈÓÅÄæÆÂçÁª¼ê¤¬5¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ11°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£