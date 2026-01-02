2¶è¶è´Ö¿·¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¾ëÀ¾Âç¡¦¥ô¥£¥¯¥¿¡¼ ¥­¥à¥¿¥¤Áª¼ê

¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö(2Æü±ýÏ©¡¢3ÆüÉüÏ©)

Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î±ýÏ©¤¬2Æü¹æË¤¡£³Æ¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡È²Ö¤Î2¶è¡É23.1¥­¥í¤Ï¡¢¾ëÀ¾Âç³Ø¤ÎV.¥­¥à¥¿¥¤Áª¼ê(4Ç¯)¤¬¶è´Ö¾Þ¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£

½øÈ×¤Ï¥È¥Ã¥×Ô¢ÕÜ±¡Âç¤È9ÉÃº¹¤Çë§¤ò¼õ¤±¤¿Ãæ±ûÂç¡¦Î¯ÃÓ°ìÂÀÁª¼ê(4Ç¯)¤¬¤¹¤°¤µ¤ÞÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢ÀèÆ¬¤òÃ¥¼è¡£8.2¥­¥íÃÏÅÀ¤Î²£ÉÍ±ØÁ°¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¶è´Öµ­Ï¿¤ò¾å²ó¤ë²÷Áö¤Ç¼ó°Ì¤ò¤Ò¤¿Áö¤ê¤Þ¤¹¡£

¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢¡È5¶¯¡ÉÊø¤·¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÁ°²ó6°Ì¤Î¾ëÀ¾Âç¡¦¥­¥à¥¿¥¤Áª¼ê¤¬18¥­¥íÉÕ¶á¤ÇÎ¯ÃÓÁª¼ê¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤­¡¢¼ó°Ì¸òÂå¡£Äá¸«Ãæ·Ñ½ê6°Ì¤«¤é°ìµ¤¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£

¥­¥à¥¿¥¤Áª¼ê¤Ï¡¢¥é¥¹¥È3¥­¥í¤Î¡È¸ÍÄÍ¤ÎÊÉ¡É¤Ç¤âÎÏÁö¤ò¤ß¤»¤Æ¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÇÅìµþ¹ñºÝÂç³Ø¤ÎR.¥¨¥Æ¥£¡¼¥êÁª¼ê¤¬µ­Ï¿¤·¤¿1»þ´Ö5Ê¬31ÉÃ¤Î¶è´Öµ­Ï¿¤ò22ÉÃ¹¹¿·¤¹¤ë1»þ´Ö05Ê¬09ÉÃ¤Ç¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¾ëÀ¾Âç¤ÏÂç³Ø»Ë¾å½é¤á¤Æ¸ÍÄÍÃæ·Ñ½ê¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¹¥­¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¤Û¤«¡¢Î¯ÃÓÁª¼ê¤Ï1»þ´Ö06Ê¬09ÉÃ¤ÇÁö¤êÈ´¤­¡¢2°Ì¤Ç3¶è¤Ø¡£7°Ì¤Çë§¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÁá°ðÅÄÂç¤Ï»³¸ýÃÒµ¬Áª¼ê¤¬ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î1»þ´Ö05Ê¬47ÉÃ¤ÇÁöÇË¤·¡¢3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£1¶è16°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Ï¡¢2¶èÅöÆüÊÑ¹¹¤ÎÈÓÅÄæÆÂçÁª¼ê¤¬5¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ11°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£