¡¡¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡¦±ýÏ©¡×¡Ê£²Æü¡¢Âç¼êÄ®¡ÁÈ¢º¬Ä®°²¥Î¸ÐÃó¼Ö¾ì¡Ë
¡¡£²¶è¤ÇÉúÊ¼¡¦¾ëÀ¾Âç¤¬È´¤±¤À¤·¤¿¡£
¡¡£¶°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤¿¥¥à¥¿¥¤¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬¥°¥ó¥°¥ó¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¼ó°Ì¤òÌÔÄÉ¡£ÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÂç¡¦Î¯ÃÓ°ìÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ò£±£¸¥¥í²á¤®¤ÇÂª¤¨¤ÆÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤·¤ÆÆÈÁö¤·¤¿¡££±»þ´Ö£µÊ¬£¹ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¨¥Æ¥£¡¼¥ê¡ÊÅìµþ¹ñºÝÂç¡Ë¤¬»ý¤Ä£±»þ´Ö£µÊ¬£³£±ÉÃ¤Î¶è´ÖµÏ¿¤ò£²£²ÉÃ¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡£²°Ì¤Ï£´£³ÉÃº¹¤ÎÃæÂç¡£ÁáÂç¤Ï£²¶è¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¨¡¼¥¹»³¸ýÃÒµ¬¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥¥à¥¿¥¤¤È¤È¤â¤Ë¾å°Ì¤òÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¡¢£³°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡£´°Ì¤Ï¶ðÂç¤Ç¡¢£±¶è¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¹ñ³Ø±¡Âç¤Ï£¶°Ì¡¢£³Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÀÄ³ØÂç¤Ï£±¶è£±£¶°Ì¤«¤é£µ¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ£±£±°Ì¤Ç£³¶è¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£