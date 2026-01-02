実業家のホリエモンこと堀江貴文氏が１日、フジテレビ系「クイズ＄ミリオネア」に２１年ぶりに挑戦。前回は１０００万円を獲得しており、２度目の１０００万円獲得に挑んだ。

ホリエモンは２１年ぶりの席に「懐かしい」と笑顔。今回は１０００万円獲得のため、テレフォンには「クイズ王の古川洋平さん率いるクイズ王軍団」を用意し、万全の体制で挑んだ。

だが予定通りには進まず、わずか３問目の１５万円でクイズ王軍団を発動。「シマエナガはどれ？」という映像クイズで、映像が見られないクイズ王軍団は「え？」と驚くも、ホリエモンが「シマエナガはどれ？」と聞くと「白い鳥です」とすぐに答えが返ってきて、余裕の正解。だがこの３問目でライフラインを２個使ってしまい、大ピンチに陥る。

ホリエモンはクイズ途中で二宮が主演した映画「ラーゲリより愛を込めて」をべた褒め。ＹｏｕＴｕｂｅでもこの映画を絶賛していたが、「二宮かずや演じる主人公がですね…」と言っているのを見つかってしまい、本人を前に「すみません」と謝罪。「コメント欄にも『かずなり』『かずなり』って」とツッコまれていたと告白だ。

その後、正解を重ねていくが、残念ながら２００万円挑戦で失敗。「うわぁ…」「すごい番組だわ」とうなだれ。結果、１００万円獲得となり、全額を「全国更生保護法人連盟」と「ＮＰＯ法人日本こども支援協会」に寄付するとしていた。