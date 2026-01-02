「新年一般参賀」初めて天皇ご一家、上皇ご夫妻、秋篠宮ご一家の“親子”3代が揃ってご出席【画像ギャラリーあり】

2日午前10時過ぎ、天皇皇后両陛下は長女の愛子さま、上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻、佳子さま、悠仁さま、常陸宮妃華子さまなど皇族方と共に宮殿のベランダに立たれました。

天皇陛下お言葉：

新年おめでとうございます。

新しい年をこうして一緒に祝うことを嬉しく思います。

その一方で、昨年も地震や大雨、林野火災、大雪などによる災害が各地で発生するなど、多くの方々がご苦労の多い生活をされていることを案じています。

いろいろと大変なこともあるかと思いますが、本年が皆さんにとって穏やかで良い年となるよう願っております。

年の初めにあたり、我が国と世界の人々の幸せを祈ります。

一般参賀には2025年9月に成年式を終えた悠仁さまがモーニング姿で初めて参加され、12月に92歳を迎えた上皇さまも上皇后美智子さまと並び、穏やかな笑顔で手を振られました。

天皇ご一家、上皇ご夫妻、秋篠宮ご一家と”親子”3代全員が揃って一般参賀に出席されるのは今回が初めてです。

新年一般参賀はこの後、午前11時頃、午前11時50分頃、午後1時30分頃、午後2時20分頃の4回予定されています。