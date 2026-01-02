クラブツーリズムは、「新春お年玉キャンペーン」を12月1日から1月31日まで実施する。

次回の旅行から使えるクーポンを抽選でプレゼントする。対象は、予約対象期間中にインターネットから申し込み、12月2日から2026年6月30日に出発するクラブツーリズム企画・実施の募集型企画旅行に参加する日本在住者で、参加したツアーの旅行代金が1名10,000円以上の人。参加1回ごとに1エントリーとなり、参加回数が増えるほど当選確率が上がるほか、12月31日出発までのツアーに予約し参加した場合は当選確率が10倍となる。

景品は、同社の旅行商品に初めて参加する人を対象に、抽選で240名にWEBクーポン20,000円分を進呈する。参加経験がある人には、抽選で500名にWEBクーポン10,000円分を用意する。

WEBクーポンは、20,000円分が旅行代金60,001円以上、10,000円分は同30,001円以上のクラブツーリズム企画・実施の募集型企画旅行に利用可能。エントリーは不要。利用期限は当選通知到着後から2027年7月31日まで。