【難読漢字】地名当て「先崎」　先端にある場所だから……

全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

あなたは読めますか？

「先崎」という漢字を読めますか。「さきざき」と読みたくなりますが……。

難易度：★★★★☆

■難読漢字、地名編の正解はこちら

正解：まっさき

先崎は、千葉県佐倉市に位置しています。具体的な地域としては、佐倉市の志津地区にあたり、北側は印旛沼（いんばぬま）につながる干拓地、南側は八千代市に接しています。

「まっさき」という読み方は、「真っ先」や「真崎」に通じ、「もっとも先端にある場所」あるいは「もっとも奥にある場所」という意味を持ちます。

そして、この地が利根川水系である印旛沼周辺の湿地帯に隣接し、かつては沼地や水田が広がる土地の端（さき）、あるいは集落の最前線であったことが、地名の由来であると考えられています。

佐倉市の中心部には、江戸時代に佐倉藩の城下町として栄えた歴史があり、当時の面影を残す武家屋敷通りや、城跡を利用した佐倉城址公園があります。先崎からはやや離れますが、佐倉市の歴史を感じるうえで重要なスポットです。

佐倉市の中心部には、城下町時代から続く老舗の和菓子店が残っており、とくに羊羹（ようかん）や、最中（もなか）などが有名です。先崎の農産物を使った季節の和菓子が作られることもあり、歴史を感じさせる素朴な甘さが楽しめます。

