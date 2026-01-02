名古屋に新天地を求めたM・ヴィニシウス。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

　名古屋グランパスは１月２日、FC今治からマルクス・ヴィニシウスが完全移籍で加入することを発表した。

　2022年から今治で日本でのキャリアをスタートさせたブラジリアンストライカーだ。23年から10番を背負い、24年には19ゴールを挙げてJ３の得点王を獲得。チームがJ２に昇格した25年は17ゴールをマークした。
 
　26歳FWは名古屋の公式サイトを通じて「この新たな挑戦にとても喜びと意欲を感じています」とコメント。「豊かな歴史、実績、そして熱狂的なサポーターを持つクラブに移籍できたことを嬉しく思います。目標達成に貢献し、チームメイト全員の力になりたいです」と意気込みを伝えた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

