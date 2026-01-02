気象台は、午前10時21分に、なだれ注意報を妙高市、湯沢町に発表しました。

下越、中越、上越では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。新潟県では、高波や竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■柏崎市

□なだれ注意報

4日にかけて注意



■新発田市

□なだれ注意報

4日にかけて注意



■十日町市

□なだれ注意報

4日にかけて注意





