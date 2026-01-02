ザポリージャ州の前線付近で休息をとるウクライナ第65独立機械化旅団の隊員たち=2025年12月12日/Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

（CNN）ウクライナ南部でウクライナ軍への圧力が強まっている。ロシア軍は装備の劣るウクライナの部隊を数で圧倒しており、ここ数週間で数百平方キロの領土を奪取した。

ロシア軍は南部ザポリージャ州の複数の地域で、開けた農村部を前進している。ウクライナ保安庁（SBU）の将校の1人は12月31日、CNNの取材に対し、地域の戦況は「激しい」と語った。

「バンキル」のコールサインを名乗るこの将校によると、「敵はより多くの領土を奪取することで、交渉の立場を強めようと試みている」という。

ロシア軍は歩兵の小部隊を駆使しており、「最も防御が手薄な陣地をめざし、あらゆる手段とルートで突破を図っている」とも指摘した。

最近の戦闘の多くは、フリャイポレとその周辺で発生している。フリャイポレは戦前の人口が70万人を超えた州都ザポリージャの東約80キロに位置する。

この地域のロシア軍指揮官は28日、プーチン大統領との会議で、フリャイポレを制圧したと主張。12月上旬以降、ドニプロペトロウシク州とザポリージャ州で210平方キロを超える領土を掌握したとプーチン氏に報告し、最終目標はウクライナ東部・南部4州の占領だとするロシア大統領府の言説を補強した。

一方、非公式にウクライナの戦況を伝える「ディープステート」は29日、ウクライナ軍はフリャイポレの一部で陣地を維持しているものの、ロシア軍は「何倍もの兵力」を有しており、現在は「不透明な状況」にあると報じた。

ディープステートによると、フリャイポレは低地に位置することから、陣地の増強は困難だという。