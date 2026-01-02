『おは朝日』杉枝真結、第1子妊娠を報告 かつてダンス&ボーカルグループで活動→30歳誕生日に「妊娠6ヶ月」お腹ふっくら姿
元Happiness／E-girlsメンバーの杉枝真結が2日、自身のXを通じ、第1子妊娠を発表した。
【写真】杉枝真結、第1子妊娠 30歳誕生日にお腹ふっくら姿
「本日は、私から二つご報告があります」とし、2つの書面を投稿。「まずは、本日30歳の誕生日を迎えました」「30歳も、皆さまの心に笑顔を届けられるように、自身の心も太陽のように明るくいられるように、何事も楽しみながら頑張ります」とつづった。
そして2枚目で「続けて、私ごとで大変恐縮ではございますが、このたび第一子となる新しい命を授かりました」と報告。お腹ふっくら姿も披露した。
「現在、妊娠6ヶ月に入ったところで、出産は5月下旬を予定しております。今はなにより、お腹の中で小さな身体で頑張ってくれている奇跡と一番に向き合いながら、無事に生まれて来てくれることを願う日々です」と心境。
「お仕事に関しましては、現在出演させていただいている各レギュラー番組をはじめ、これからも様々な活動をお届けできるように、変わらず私らしく頑張っていきますので、引き続き温かいご声援をよろしくお願い申し上げます」とし、ファンや関係者に感謝を伝えた。
杉枝は2014年にグループ卒業後、俳優・ラジオDJ・モデルなど多彩に活動。映画『コネクション』で主演を務めた。現在は大阪を拠点に、ABCテレビ『おはよう朝日です』、読売テレビ『すもももももも! ピーチCAFE』などに出演する。
