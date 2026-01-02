¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡Û¿ÀÎ¤¶×²»¡Ö2025Ç¯¤Ï¶õ²ó¤ê¤·¤¿£±Ç¯¡Ä°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï£Áµé¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡Ö¿·½Õ³«±¿ÆÃÁª¥ì¡¼¥¹¡×¤¬£³Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¿ÀÎ¤¶×²»¡Ê£²£±¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬£²£°£²£µÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢£²£¶Ç¯¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿
¡¡ºòÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥¡¼¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¡¢Ê¡²¬¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢£Æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ£Çµ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¼ÂÎÏ¤ÎÌÌ¤Ç¤âÄ´À°¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢¶õ²ó¤ê¤·¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï£Áµé¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¾¡Î¨¤âÁ´Á³¡¢¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï£µÅÀ¤ò±Û¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥Ú¥éÄ´À°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä´À°ÌÌ¤ò¤â¤Ã¤È¾åÀÑ¤ß¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È²ÝÂê¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤âÊ¡²¬¤ÎÍ¥¾¡Àï¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ£Æ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¤¤º¤ì¤Ï¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë½Ð¤¿¤¤¡£ÃÏÆ»¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£