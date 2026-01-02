“堺正章の次女”堺小春「離婚いたしました。お互いの幸せを考えた末に出した決断です」

女優の堺小春（31歳）が1月1日、自身のInstagramを更新。離婚を発表した。



堺はこの日、「新年あけましておめでとうございます」と挨拶したあと、「この度、私事ではございますが、離婚いたしました。お互いの幸せを考えた末に出した決断です」と離婚を発表。



そして「今後も、ひとつひとつの作品に真摯に向き合いながら、皆様への感謝の気持ちを忘れず、前向きに歩んで参ります。本年もどうぞよろしくお願いいたします」と報告を結んだ。



堺は、父・堺正章の次女。子役として活動後、一時芸能界を離れていたが、2015年に祖父の喜劇役者・堺駿二、父の堺正章と同じ“堺”姓の芸名で復帰、連続テレビ小説「虎に翼」（NHK）の小野知子役などで知られる。2021年にSNSで結婚を報告していた。