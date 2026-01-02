ブライトエイジの下地で輝度肌へ。新UVプライマー＆限定パウダー登場

年齢とともに感じやすくなるくすみやハリ不足。そんな肌印象を左右する“輝度”に着目した、新しいベースメイクがブライトエイジから登場します。スキンケア発想の高機能UV下地と、数量限定のシアーパウダーで、透明感と上質なツヤを仕込む新提案。毎日のメイクに無理なく取り入れられ、素肌そのものが美しく見えるような仕上がりを目指します。大人の肌に寄り添う処方で、ベースメイクの時間が楽しみになるはずです♡

輝度に着目した高機能UV下地

価格：4,950円



2026年3月26日発売の「ブライトエイジスムース＆ルミナスUVプライマーSPF50+・PA++++」は、年齢肌炎症※1研究から生まれたエイジングケア※2UV下地。

肌の“輝度”を育むため、スキンケアとメイクアップのダブルアプローチ処方を採用しています。有効成分トラネキサム酸とグリチルリチン酸2Kを配合し、年齢とともに揺らぎやすい肌をすこやかにサポート。

メイクアップ効果で凹凸を自然に補整し、ツヤと明るさのある若々しい印象へ導きます。

容量：25g

展開カラー：ピンク×ラベンダーのバランスカラー

発売日：2026年3月26日

bobeのベースメイク新章。素肌を育てるセラム下地が誕生

透明感を重ねる限定シアーパウダー

価格：3,630円

同日、数量限定で登場する「ブライトエイジスムース＆シアーパウダー」は、“輝度”を曇らせない※3シアー仕上げが特長。

約95％が多孔質パウダーで、テカリを抑えながらサラサラ感と透明感をキープします。毛穴や凹凸をふんわりぼかし、半透明ヴェールのような軽やかな仕上がりに。

グリチルリチン酸2Kや13種のアミノ酸※6を配合したエッセンスイン処方で、乾燥しがちな大人肌にも心地よく使えます。

容量：9g

発売日：2026年3月26日

毎日続けたい大人のベースメイク

UV下地は国内基準最高※7レベルのSPF50+・PA++++で紫外線をしっかり防御しながら、通常のクレンジングでオフ可能。スーパーウォータープルーフ処方で、化粧崩れしにくい設計も魅力です。

パウダーはベースメイクの仕上げだけでなく、スキンケア後や首元、前髪のベタつき対策にも活躍。シンプルなステップで、上質な肌印象を目指せるラインです。

輝度を仕込む大人の新定番

年齢を重ねた肌に必要なのは、隠すことよりも輝きを引き出すこと。ブライトエイジの新下地と限定パウダーは、素肌の延長のような自然な美しさを叶えてくれます。

毎日のメイクで無理なく続けられる処方だからこそ、肌印象の変化を実感できそう♪ベースメイクを見直したい今こそ、取り入れたい注目アイテムです。