歌手GACKT（52）が、1日放送のテレビ朝日系特番「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（午後5時）に出演。3000万円のアクセサリーを身につけて番組に臨んだ。

個人での81連勝中のGACKTは「チーム81連勝」として1人で出演。オープニングで司会のダウンタウン浜田雅功から「今日あなた1人ということは、全部背負ってるってことですから」と話を向けられると、「26年はワールドツアーもやるので大事な年」と意気込み。浜田も「弾みつけたいですね」とうなずいた。

一方で浜田は「ちなみにすいません。さっきから気になってしゃあないの。これはまた…すごいですね」とGACKTの右腕に付けられたブレスレットが気になった様子。GACKTは「作ったんですよ。特注で。フルダイヤで作りました」と明かした。浜田の「これを今日視聴者プレゼント？」とのジョークには、「何でだよ！今日付けたばっかり」とすかさずツッコミを入れた。

また金額について「すいませんけど、おいくらぐらい？」と聞かれると、「これは3000ぐらいですね」とさらりと回答。共演の上沼恵美子は「え？3000円？」とボケてスタジオの笑いを誘いつつ、「3000万？はあ〜」とため息を漏らしていた。