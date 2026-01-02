「新年一般参賀」始まる 悠仁さまが初出席

新年を迎え、皇居で恒例の「新年一般参賀」が始まりました。今年は、秋篠宮家の長男・悠仁さまが初出席です。

【写真を見る】【速報】皇居で「新年一般参賀」始まる 悠仁さまは初出席 宮殿ベランダからお手振り 今年は立ち位置変更も

皇居の宮殿前では、午前10時すぎから「新年一般参賀」が始まりました。

第1回には、天皇皇后両陛下をはじめ、上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻、愛子さま、佳子さま、悠仁さま、華子さま、信子さま、彬子さま、久子さま、承子さまの14人が出席（常陸宮さまと三笠宮家の瑶子さまは欠席）。

一般参賀での装いは？1万5000人超が並ぶ

皇后さまは水色、愛子さまは薄い水色、佳子さまは青緑色の装いです。

去年9月に成年式を終えた悠仁さまは、今回が初めての出席となり、モーニングコート姿です。



午前9時半時点で15525人が並んでいるということで、両陛下や皇族方が宮殿のベランダに姿を現すと、大きな歓声が上がり、陛下が新年のあいさつをされました。

「我が国と世界の人々の幸せを祈ります」

天皇陛下

「新年おめでとうございます。新しい年をこうして一緒に祝うことを嬉しく思います。その一方で、昨年も地震や大雨、林野火災、大雪などによる災害が各地で発生するなど、多くの方々がご苦労の多い生活をされていることを案じています。いろいろと大変なこともあるかと思いますが、本年が、皆さんにとって穏やかで良い年となるよう願っております。年の初めにあたり、我が国と世界の人々の幸せを祈ります」

両陛下や皇族方は、あわせて5回、国民の祝賀に応えられる予定です。

今年は立ち位置変更も

今年の「第1回お出まし」の並び順は向かって左から、承子さま、久子さま、華子さま、愛子さま、上皇ご夫妻、天皇皇后両陛下、秋篠宮ご夫妻、佳子さま、悠仁さま、信子さま、彬子さま、となっています。

愛子さまはこれまで出席した2回とも、天皇皇后両陛下の隣に立っていましたが、今回初めて位置が離れ、上皇ご夫妻の外側に立たれる形に変更になりました。宮内庁によると「左右のバランスなどを総合的に考慮した結果」としています。