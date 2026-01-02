年末年始は、これまで読めなかった記事をまとめてチェックする絶好のタイミングです。そこで今回は、2025年1月から12月の間に配信した「男と女の漫画」に関する記事の中から、特に反響が大きかった3本をセレクト。著名人・専門家の知見や知恵、リアルな声…。それらを一度に振り返ることで、新しい年をよりよい一年にするヒントが見つかるはず！

その１：息子が連れてきた彼女に、嫌な予感が…

【お金目当ての息子の彼女】初めて家に来た日、お菓子にも手をつけずほとんど話さない彼女に不安を覚え…【第１話まんが】

https://fujinkoron.jp/articles/-/16346

ーーーーー

母親にとって、息子には結婚をしてほしいが、どんな子を連れてくるのか、気になるところ。

専業主婦の野田由美子さんの一人息子、タツヤが連れてきた彼女は、美人だけどどこか壁のある女性でした。

同棲し始めた息子の身なりがだんだん荒れてくるのが気になって…！

息子の彼女の驚きの秘密とは――。

その２：70代の恋はみっともない…？

【70代で彼氏ができた】夫に先立たれて10年、ひとり暮らしを楽しんでいたけど…【第１話まんが】

https://fujinkoron.jp/articles/-/17629

ーーーーー

心身ともに健康なシニア世代が増える中、70代以降に人生の後半を共に歩むパートナーと出会う人も。

72歳の小林愛子さんは、10年前に夫に先立たれて現在はひとり暮らし。

友人の勧めでオープンカレッジに行くと、思わぬ出会いが待っていて…！

娘に「みっともない」と言われた、70代の恋の行方は――。

その３：結婚相手に求めるものは…

【40代でたった3万円のプレゼント】ハズレ続きのマッチングアプリで、ついに出会った好みの男性。初デートで交際スタートしたけど…【第1話まんが】

https://fujinkoron.jp/articles/-/17496

ーーーーー

マッチングアプリを活用して婚活をする人が増える中、そこにはさまざまな出会いと別れが…。

42歳で会社員の智子さんは、アプリを通じて、中小企業で働く同い年の隆さんと出会います。

顔がタイプで真面目そうな隆さんに惹かれていきますが、引っかかる部分もあって…。

結婚するならこんな人！と思ったはずなのに、誕生日でまさかの出来事が――。

年末年始のうちにチェックをお忘れなく！

以上、2025年1月から12月の間に配信したたくさんの記事の中から、特に反響の大きかった「男と女の漫画」にまつわる内容を紹介いたしました。

息子の彼女、70代の恋、3万円のプレゼント…。

気になった内容があれば、ぜひ元記事をのぞいてみてください。

年末年始の退屈な時間に、楽しい彩りを添えてくれるはずです。