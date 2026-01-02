年末年始は、これまで読めなかった記事をまとめてチェックする絶好のタイミングです。そこで今回は、2025年1月から12月の間に配信した「男性芸能人」に関する記事の中から、特に反響が大きかった3本をセレクト。著名人・専門家の知見や知恵、リアルな声…。それらを一度に振り返ることで、新しい年をよりよい一年にするヒントが見つかるはず！

* * * * * * *

その１：演じるうえで大事にしていることは

堺雅人 国公立大を出て人様の役に立てる仕事をするつもりが、記念受験で受けた早稲田へ。演劇研究会に入った時点で「大学を中退する」と感じていたが…

https://fujinkoron.jp/articles/-/19630

ーーーーー

熱血サラリーマンから戦国武将まで、多彩な役を演じてきた堺雅人さんが、大人のラブストーリーに取り組んだ。

読書好きで穏やかな人柄に隠された、役作りへの情熱を語る。

この仕事についたのは、高校で演劇部に入ったことがきっかけと語る堺さん。

演じるうえで大事にしていることとは――。

その２：月の半分以上を大阪で…

吉沢亮が語る『ばけばけ』錦織友一役。「英語の手ごたえがないけれど、ヘブン役のトミーさんからは完璧だとお墨付きをもらえた。『青天を衝け』で感じた空気が役作りにも生きている」

https://fujinkoron.jp/articles/-/19241

ーーーーー

連続テレビ小説『ばけばけ』は明治時代を舞台に、松江の没落士族・小泉セツをモデルにした物語。

主人公の夫・ヘブンと松江の人たちをつなぐ英語教師・錦織友一を演じるのが吉沢亮さん。

朝ドラは『なつぞら』以来6年ぶりとなる吉沢さんの作品への思いは。

そして、撮影前に松江を訪れて感じたこととは――。

その３：日本映画も捨てたもんじゃない

オダギリジョー「母子家庭で育ち、保育園代わりに映画館へ。高知大学合格後、映画を学ぶべく留学したアメリカで＜監督コース＞を志望したつもりが、記入ミスで＜俳優コース＞へ…」

https://fujinkoron.jp/articles/-/17608

ーーーーー

こういう映画を創ろうとしている人たちがいる限り、日本映画も捨てたもんじゃない――。

熱い思いを淡々と吐露するのは、俳優のオダギリジョーさんだ。

役者という枠を超えて活躍を続ける、その原点とは。

いつか映画を創りたいという思いを実現するまでの道のりは……。

年末年始のうちにチェックをお忘れなく！

以上、2025年1月から12月の間に配信したたくさんの記事の中から、特に反響の大きかった「男性芸能人」にまつわる内容を紹介いたしました。

堺雅人さん、吉沢亮さん、オダギリジョーさん…。

気になった内容があれば、ぜひ元記事をのぞいてみてください。

あなたの毎日に役立つヒントが、きっと見つかるはずです。