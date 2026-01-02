＜義母と義妹、迷惑ですッ！＞夫と義母の大喧嘩！仲直りさせたい義妹「お願い」とは？【第3話まんが】
私（シオリ）は夫のケンと結婚し、それを機に都心のマンションを購入しました。しかし義母と義妹のマオちゃんが推し活のため、わが家をホテル代わりにしようとしてきます。私は基本的に在宅仕事なので押しかけて来られるのは困ります。今回も泊まることを決定事項のように伝えられてしまったので、私はそれに合わせて1泊2日の出張に出かけることにしました。そして翌日……。私が出張から帰宅すると、夫はぐったりした様子でした。
マオちゃんの話によると、義母と夫は見たことのないレベルの大喧嘩になったようです。私が出張で不在だと知り、不満をあらわにする義母。そんな義母に対し、あまりに非常識だと指摘する夫。お互いに一歩も引かず、壮絶な光景だったそうです。
そりゃ夫がぐったりするわけです……。その場にいたマオちゃんから話を聞かされただけで、いかに夫が大変だったかが分かります。しかしひととおりの事情を説明した後、マオちゃんは私にとんでもない「お願い」をしてきました。
私が帰宅したときの夫の疲れ具合といったら、本当に見ていて同情してしまうくらいでした。
その後マオちゃんから話を聞いて、なるほどな……と事情が理解できたのです。
夫は私のためにも必死で闘ってくれたのでしょう。
わからずやの母と妹に二度と自分勝手に利用されないようにと、釘を刺そうとしたのです。
しかし義母にも、そしてマオちゃんにも、まったく響いていないようです。
それどころかマオちゃんは、私からの言葉で事態をおさめてほしいと依頼してきたのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
