＜義実家の圧＞「もういいでしょ…」お正月の集まり、やめてもいい？子どもも大きいし面倒だし…
お正月やお盆などの親族一同が集まる機会に、「これって集まる意味があるのかしら」なんてふと思うことはありませんか？ 今回はまさにそのような疑問を抱えたママからの相談です。
『正月の集まりなんて、子どもが小4ぐらいまでじゃない？』
お正月の集まりにわが子を連れていっている投稿者さん。しかし、年々子どもたちも忙しくなり、スケジュールを合わせるのも一苦労。しかも子どもたちも成長してどんどん扱いづらくなっていき、祖父母もどう対応していいか困り顔なのだそう。そこまで大変な思いをして子どもたちをお正月の集まりに連れて行くことに本当に意味はあるのかと疑問に思ったようです。
『集まったって、子ども同士仲がいい訳でもないし、子どもたち自身も「行きたくない」って言っている。正月ぐらいのんびり自由にすごしたいよ』
『義姉とかは「行くと喜ぶよ〜、行けばいいのに」とか、「気にしなくていいんだよ〜」とか言って、とにかくサボらず行けよみたいな雰囲気を出してくる。なのに行ったら義母は孫差別をするし、ことあるごとにガミガミ言うから子どもたちは義母が嫌い。あちらも本当に喜んでいるようには見えないんだよね』
集まることが当たり前という暗黙の了解のせいで、ママたちも子どもたちも苦しんでいるケースはそれなりにあるようです。ママたちからは、ムリにスケジュールを合わせたり、子どもたちを説得したりしてまでお正月などに集まる必要はないと思っているといった声が続々と寄せられました。子どもたちも前向きに楽しめる集まりであればいいのでしょうけれど、そうでなければかわいそうですよね。スケジュール調整をしてまで行ってしんどい思いをすることは避けたいものです。このような声を見ていると、せめて塾や部活などの影響が少ないであろう「小4ぐらいまで」と線引きする投稿者さんの気持ちも理解できそうです。
大人の対応次第で印象が変わるケースも
『うちの子たちは実家の方が気兼ねなく行くし、ニコニコしているよ。でも義実家へ行くと、ゲームより勉強しろとか、勝手に用意した漢字ドリルを持ってきて勉強させるし、ちょっとしたことでガミガミ叱ってくるから子どもたちから嫌われている。子ども自身がいろいろ理由をつけて行きたくない、面倒くさいって言い出すぐらいだよ』
実家・義実家で集まることのすべてが悪いわけではなく、大人たちがどのように子どもに接するかで良し悪しは変わるようです。大人の集まりに子どもたちを強制参加させ、大人の思う通りにさせようとすれば、自ずと歪みも生まれるもの。そうなると、年に数回しかない祖父母との交流も嫌な印象しか残らなくなってしまう。それは誰も得をしない結果につながりますよね。とはいえ、孫たちに媚びすぎたり甘やかしまくったりすることも問題ではありますので、バランスが難しそうです。
集まりたいならそれなりの対応を
『普通に義実家の面々が会話下手で話も弾まないし、子どもたちもまったく楽しそうじゃない。どうして毎年ムリして集まって「シーン」としているんだろうって思う』
集まることだけを目的としてしまい交流をおざなりにしてしまった結果、みんなが気まずい雰囲気になってしまう。この光景、なんとなく想像できませんか。同じような状況になっているご家庭も多いのではないでしょうか。しかしうまく立ち回れば、この集まりも世代を超えた交流に対する勉強になりますよね。そう考えると、大人たちも子どもとの交流のあり方について、集まる前から少しでも考えておくといいのかもしれません。子どもたちだけの社会勉強ではなく、大人も若い世代との交流の仕方を知ることで世界は広がるのではないでしょうか。集まることだけが目的ではなく、集まって“交流”することが大事なのですから。
子どもの意見を聞いてみるのもアリ
『自分も子どもの頃、親戚の集まりはすごく退屈していた。でも親になり、親戚に子どもの顔を見せたい親の気持ちもわかるようになった。だから親戚の家に子どもを連れていったら、「付き合ってくれてありがとうね」と子どもに言っている』
お正月などの実家・義実家での集まり。ムダが多いと思うママたちの気持ちもわからなくはないですよね。一生懸命調整して、行きたくないと渋る子どもたちを説得して、なんとか集まる日を迎えたのに、盛り上がることなく一同無言とかきつすぎます。それでも年に数回しかない祖父母と孫が顔を合わせるチャンス。次にいつ会えるかわからないですから、許容できるようであれば受け入れてあげてもいいのかもしれません。ただ優先すべきは子どもたちの気持ちかもしれませんよね。子どもたちが心底行くのを嫌がっているのに無理強いすると、家族関係に大きな亀裂が生まれてしまいそう。まずは子どもたちに「どこまで許容できるか」相談してみてはいかがでしょう。その上で対策を考えてもいいのかもしれませんね。子どもって意外に大人が思うより大人なだったなんてこともありますし。