受験生の夜食や高齢者の朝食にも！ 記憶や集中力を高める脳内血流アップ効果を持つ、「ブレインベリー」と呼ばれる果物とは

最近、悪者にされることもある「果糖」を含む果物。しかし果物は現代社会を生きる人々に必要な栄養素を豊富に含んでいて、そのメリットには意外なものもあることをご存知だろうか。



【画像】手軽に摂取！できてトッピングにも最適な朝食フルーツ





水野雅浩氏の書籍『集中メシ！ アタマの良い人は何を食べているのか？』より一部を抜粋・再構成し、果物を日頃から摂取する重要性を考える。

ブルーベリーはブレインベリー。冷凍ブルーベリーを常備せよ

「海外のビジネスパーソンは、自己成長のために残業をいとわず、猛烈に働いています。あなたたちはどう思いますか？」と質問しました。





すると、返ってきた答えは次のようなものでした。「私たちの人生は長いんです。途中でメンタルを壊したら、そのあと、誰が責任を取ってくれるんですか？」。Z世代は、ストレスの蓄積が脳疲労を招き、集中力が低下し、仕事の成果にも悪影響を及ぼすこと、そしてそれが最終的にはメンタルヘルスにもダメージを与えること、一度メンタルを損ねるとリカバリーが容易でないことをよく理解していました。彼らは、人生100年という気の遠くなる時代を見据え、健康戦略を考え始めています。国立がん研究センターと国立精神・神経医療研究センターなどの研究グループによる調査では、果物の摂取がうつ病リスクを約3分の1に減らすことを報告しています。研究グループは、「こころの検診」に参加した1204人を対象に、野菜・果物およびフラボノイドが豊富な果物の摂取量を調査しました。その結果、果物の摂取量が多いグループでは、うつ病の発症リスクが低いことがわかったのです。

この研究は、天然由来成分が脳の神経栄養因子を刺激し、酸化ストレスや神経炎症を抑制することで、抗うつ効果を発揮する可能性を示唆しています。



しかし、果物はあくまでオプション、「デザート」ととらえ、食事に必須の食材とは考えていない人が多いようです。また、忙しい中、せっかく買っても傷んでしまうことも多くて買いづらいという人もいるでしょう。そんな中、私がおすすめしたいのはブルーベリーです。

野菜や果物はカラダもメンタルを整える

さらに、米国農務省グランドフォークス人間栄養研究センターの科学者らは、18歳～65歳までの男女を2つにグループ分けし、アメリカの野菜摂取の推奨量をもとに2週間にわたって調査を実施。推奨量の目安に従ったグループの幸福度スコアが上昇したのです。



野菜や果物はカラダを整えるだけでなく、メンタルを整える食材でもあることがわかります。

ところが現在の日本では、厚生労働省による果物の摂取目標量は1日200gであるのに対し、平均摂取量は約100gと、大きく不足しています。特に働き盛りの20～50代の果物の摂取量が少ないのが現状です。



Z世代も人生100年時代を見据えた健康意識が高いものの、実際の野菜果物の摂取量は少ないのが現状です。現代は、デジタルデバイスに囲まれ、無意識のうちに脳を酷使し、酸化ストレスにさらされている時代です。特にZ世代は生まれたときからデジタルデバイスがあり、膨大な情報を浴び続けているような状況です。

ブルーベリーはブレインベリー

ブルーベリーは、フラボノイドという抗酸化成分が豊富な果物です。ブルーベリーを18週間摂取すると認知機能が改善。さらに、ラットの試験では、記憶力や学習能力、認知機能の向上に関与するBDNF（脳由来神経栄養因子）が増加したことが確認されています。



また、12週間にわたるブルーベリージュースの摂取が高齢者の記憶機能の改善に有意な影響を与えることもわかっています。ブルーベリーに含まれるアントシアニンは、脳の炎症を抑え、脳内血流を促進することで、記憶力や集中力を高めると考えられています。ブルーベリーがブレインベリーと呼ばれる所以です。



ブルーベリーは皮をむく必要がなく、手間もかかりません。皮も果実も種も含めた栄養素をそのまま摂取できるため栄養効率の観点でも理にかなっています。



ヨーグルトにトッピングしたり、スムージーにしたりするなど、使い方も多彩です。冷凍ブルーベリーであれば、一年中手に入り、傷む心配も無用で安価です。収穫後すぐに瞬間冷凍されるため、栄養価もほとんど損なわれていません。

受験生には、夜食としてヨーグルトに冷凍ブルーベリーをトッピングしたものをおすすめしています。ブルーベリーには腸内のビフィズス菌を増やす効果もあり、ヨーグルトと相性が良いのです。



集中力を高め、メンタルを守るためにも、果物習慣のはじめの一歩として冷凍ブルーベリーを常備してください。明日のアタマとココロを晴れやかにできるかは、あなたの食生活次第なのです。

『集中メシ！ アタマの良い人は何を食べているのか？』（すばる舎）

水野雅浩

2025/10/27

1,650円（税込）

288ページ

ISBN： 978-4799113509

仕事に勉強に！

集中力が発揮できる脳は、「食事」で決まる！！



この本は、「集中力」を必要とする人に読んでほしくて書きました。



・受験に挑む学生。

・第一線で活躍し続けるすべてのビジネスパーソン。

・働きながらキャリアアップの資格試験にチャレンジする方。

・ヒューマンエラーが許されない医療関係者。

・1つの設定ミスが重大な損失につながるシステムエンジニア。

・集中力の欠如で加害者にも被害者にもなりかねない建設業、運送業に携わる方々。



より良い結果を出したいという明確な目標があるすべての方々です。



朝は、「ぼーっとした状態」から、「すっきり起きられる頭」へ。

午前中は、「ガス欠でやる気が起きない状態」から、「シャキッと冴えた頭」へ。

午後は、「眠気で思考がまとまらない状態」から、「集中力が続く状態」へ。

夜は、「脳が興奮して寝つけない状態」から「深く長く眠れる状態」へ。



そのために、「何」を「どう」食べるか？



最新研究のエビデンスを重視しながらも、日常生活で取り入れやすい食材や食事スタイルに的を絞って紹介していきます。





はじめに すべての「集中力」を必要とする人へ

プロローグ 「集中メシ」で、自分史上最強の脳をつくる！

第1章 脳の回転を良くするには「アブラ」が必要だ

第2章 脳に良質な「エネルギー」を届けよ

第3章 脳神経の合成を促進する「四天王」を味方につけよ

第4章 野菜と果物の「抗酸化成分」で脳を守れ

第5章 「腸活は脳活」。集中メシは、腸内環境を整える食事のこと

簡単レシピ＆メニュー編 「集中メシ」で、仕事も勉強も絶好調！

第6章 集中力を高めるためには、「食べ方」も大切

第7章 こんな「習慣」で、さらに集中力が上がる！

おわりに 「食」で「人」生をより「良」くするために