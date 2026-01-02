山形県内では1月1日から「クマ出没注意報」が発令されています。県は、人身被害を防ぐため引き続き警戒を呼びかけています。

山形県内では、去年7月から「クマ出没警報」が継続されてきましたが、1日から「注意報」へと切り替えられました。

年末年始は帰省する人などの動きが活発になることを踏まえ、県は引き続き注意が必要と判断しました。

クマ出没注意報の発令期間は、1月15日までとなっていて、県は、お正月休みで外出する、また農作業や山のレジャーを予定している人に対し、次の点に注意するよう呼びかけています。

■クマに出合わないために

外出時の注意：クマの目撃情報があった場所での、早朝や夜間の不要不急の外出は控えてください。早朝や夜間は、特にクマに出合う可能性が高まります。

音での対策：ラジオや鈴、笛など、音の出る物で自分の存在をクマに知らせるようにしてください。

環境の整備：家の周囲にある取り残しの果実や野菜は、クマの餌となるため、速やかに撤去してください。また、自宅や倉庫は必ず鍵をかけてください。

また県は「もしクマに出合ってしまった場合は、あわてず落ち着いて、背を向けずにゆっくりとその場から離れることが重要」もし襲われそうになったら、「両腕で顔や頭を覆ってダメージを最小限にとどめる行動を」としています。