¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ2¶è¡ÛÁáÂç¥¨¡¼¥¹»³¸ýÃÒµ¬¤¬4¿ÍÈ´¤¤Î·ãÁö¡¡ºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬½ª¤¨¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¡¦±ýÏ©¡Ê2026Ç¯1·î2Æü¡¡Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¡ÁÈ¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð¡á5¶è´Ö107¡¦5¥¥í¡Ë
¡¡¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¤Î±ýÏ©¤¬¿·½Õ2ÆüÌÜ¤ÎÅìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£21¥Á¡¼¥à¡Ê¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã¤Î´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç´Þ¤à¡Ë¤¬5¶è´Ö107.5¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¿ÀÆàÀî¡¦È¢º¬Ä®¤Î¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÁáÂç¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ç¼ç¾¤Î»³¸ýÃÒµ¬(4Ç¯)¤¬·ãÁö¡£1¶è¤ÎµÈÁÒ¥Ê¥ä¥ÖÄ¾´õ(2Ç¯)¤«¤é¥È¥Ã¥×¹ñ³Ø±¡Âç¤È30ÉÃº¹¤Î7°Ì¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢½øÈ×¤«¤é²÷Áö¤·¡¢¤°¤ó¤°¤ó¤È¥¿¥¤¥à¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¸ýÃÒ¤Ï6°Ì¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¤¿¾ëÀ¾Âç¤Î¥¥à¥¿¥¤(4Ç¯)¤ÈÊ»Áö¡£15¥¥í²á¤®¤Î¸¢ÂÀºä¤Ç¥¥à¥¿¥¤¤¬Á°¤Ë½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»³¸ýÃÒ¤â°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£22¥¥í¤¹¤®¤Ç2°ÌÃæÂç¤ÎÎ¯ÃÓ¤òÌÜÁ°¤Ë¤È¤é¤¨¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ3¶è¤Î»³¸ý½×Ê¿(2Ç¯)¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡·ãÁö¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ï¡Ö(±èÆ»¤«¤é)»³¸ý¤È¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ÆÀ¨¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂç³Ø¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤òÁí³ç¤·¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤Î»þ¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£