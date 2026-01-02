皇居では2日、新年一般参賀がおこなわれています。今年は、去年成年式を終えた秋篠宮家の悠仁さまも初めて出席されています。

午前10時すぎから始まった皇居・宮殿の「新年一般参賀」には、天皇皇后両陛下と上皇ご夫妻、皇族方が宮殿のベランダに姿を見せられました。

一般参賀の1回目には天皇皇后両陛下をはじめ上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻、両陛下の長女・愛子さま、秋篠宮家の佳子さま、悠仁さま、常陸宮妃華子さま、三笠宮寛仁親王妃信子さま、三笠宮家の彬子さま、高円宮妃久子さまと長女の承子さまが出席されています。

去年成年式を終えた悠仁さまが新年一般参賀に出席されるのは初めてとなります。また愛子さまの出席は3回目となります。

両陛下や上皇ご夫妻、皇族方が、集まった人たちに、にこやかに手を振られています。

この後、天皇陛下がお言葉を述べられます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■天皇陛下のお言葉

新年おめでとうございます。

新しい年をこうして一緒に祝うことをうれしく思います。

その一方で、昨年も地震や大雨、林野火災、大雪になどによる災害が各地で発生するなど、多くの方々が、ご苦労の多い生活をされていることを案じています。

いろいろと大変なこともあるかと思いますが、本年が皆さんにとって穏やかで良い年となるよう願っております。

年の初めに当たり、我が国と世界の人々の幸せを祈ります。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

天皇皇后両陛下と皇室の皆さまが集まった人々に手を振って応えられています。

宮内庁によりますと、2日午前9時半の開門時には1万5千人あまりの人々が並んでいたということです。

今年の新年一般参賀は午前に3回、午後に2回のあわせて5回のお出ましが予定されています。2回目は両陛下と上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻、愛子さま、佳子さま、悠仁さま、信子さま、彬子さま、久子さま、承子さまが出席し、3回目は両陛下と上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻、愛子さま、佳子さま、悠仁さまが出席される予定です。

4回目以降は両陛下と秋篠宮ご夫妻、愛子さま、佳子さま、悠仁さまのみの出席となります。

元日は皇居・宮殿で天皇皇后両陛下と皇族方出席のもと「新年祝賀の儀」が行われ、悠仁さまも初めて出席されました。