タレント井上咲楽（26）が2日、インスタグラムを更新。衝撃の“全身泥まみれショット”を公開した。

井上は「あけましておめでとうございます！超なるほど！ザ・ワールドありがとうございました！中川さんとコロンビアの世界一人口密度の高い島・イスロテ島に行ってきました！」と記し、1日放送されたフジテレビ系「有吉弘行の超なるほど!ザ・ワールド」のロケでコロンビアを訪れたことを報告した。

そして「なかなかできない体験をさせていただき、忘れることのないロケになりました！コロンビアの泥風呂ででんぐり返ししたあと、しばらく耳から泥が出てきました笑」とつづり、顔から髪の毛まで全身が灰色の泥にまみれたショットを掲載。耳を掃除した後とみられる、綿棒に泥が付着いた写真もアップした。さらに井上は「サメのいる生簀？みたいな水族館で泳いだことも忘れない！いろんな世界、いろんな日常があることも知れた貴重な貴重なお仕事でした。ありがとうございました！今年もよろしくお願いします！」と続けた。

この投稿に対し「銅像みたいで最高すぎるw」「わーおー全身泥パック？」「堂々と泥まみれになる度胸が凄い！」「素晴らしいロケリポートで感動しながら拝見してました」「今年もいろんな事にチャレンジする咲楽ちゃんが見たいです」「見ました！泥の中でんぐり返し、家族で笑いました」などと称賛の声が多く寄せられている。