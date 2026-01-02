¹âÂ®Æ»Ï©¡Ö¿·¡¦¿¼Ìë³ä°úÀ©ÅÙ¡×¤Ï·ë¶É¡È¥È¥¯¡É¤Ê¤Î¤«¡©¡¡2026Ç¯¥¹¥¿ー¥È¡¢¡È²þ°¡É·üÇ°¤â¡ÄÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤¹¤ë¡Ö¸«Ä¾¤·¡×¤ÎÃæ¿È¤È¤Ï
¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¿¼Ìë³ä°úÎÁ¶âÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¡ÖÆÀ¤Ê¤Î¤«¡×¡ÖÂ»¤Ê¤Î¤«¡×¡£¸«Ä¾¤·¤ÎÇØ·Ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤È¤ÎÈæ³Ó¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£¡Ê¼«Æ°¼Ö¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§»³ËÜ¿¸Ìé¡Ë¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¿¼Ìë³ä°úÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¡¢µÞ¤Ë¹ß¤Ã¤Æ¤ï¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ôÇ¯Á°¤«¤éÏÃ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è2026Ç¯ÅÙ¤Ë¿·À©ÅÙ¤Ø°Ü¹Ô¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡Ö³ä°ú¡×¤ÎÏÃ¤À¤±¤Ë¡¢¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï´üÂÔ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸½¹Ô¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¡¦¿¼Ìë³ä°úÀ©ÅÙ¤òÀ°Íý¤·¤è¤¦¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏNEXCO³Æ¼Ò¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¡£¤½¤³¤ò¡Ö¿¼Ìë0»þ～4»þ¡×¤Î´Ö¤ËÁö¹Ô¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤¬³ä°úÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¥ëー¥ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢Á´Áö¹ÔÊ¬¤¬30¡ó°ú¤¤È¤Ê¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÍ¼Êý5»þ¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ12»þ´ÖÏ¢Â³Áö¹Ô¤ò¤·¤ÆÍâÄ«5»þ¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤ò½Ð¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁö¹ÔÊ¬¤¬30¡ó°ú¤¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤¤¤¨¤ÐÄ«7»þ¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¾è¤ê¡¢¿¼Ìë0»þ²á¤®¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤ò¹ß¤ê¤¿¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢Á´Áö¹ÔÊ¬¤¬30¡ó°ú¤¤È¤Ê¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤â¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÁö¹Ô¤·¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¤Ï1000km¶á¤¯¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎËÄÂç¤ÊÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤¬¤¹¤Ù¤Æ³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢Ä¹µ÷Î¥¤òÁö¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÍÍø¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤ÎÌäÂêÅÀ
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÉéÃ´¤òÂç¤¤¯¤·¡¢¤Þ¤¿±ß³ê¤Ê¸òÄÌ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢°ÊÁ°¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¿¼Ìë³ä°ú¤Î»þ´ÖÂÓ¤ò¶´¤ó¤ÇÏ¢Â³Áö¹Ô¤òÄ¹¤¯¤¹¤ë¤Û¤É¿¼Ìë³ä°ú¤Î¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÏ¢Â³Áö¹Ô¤ò¶¯¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¿¼Ìë³ä°ú¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Ç¤ÏÎÁ¶â½ê¼êÁ°¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼ÖÎ¾¤¬ÂÚÎ±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÏ¢Â³Áö¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2024Ç¯4·î¤Ë¸·³Ê²½¤µ¤ì¤¿¡Ö430µÙ·Æ¡Ê4»þ´ÖÏ¢Â³Áö¹Ô¤·¤¿¤éºÇÄã30Ê¬¤ÎµÙ·Æ¤ò¼è¤ëÀ©ÅÙ¡Ë¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÂÖ¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢Ï«Æ¯´Ä¶¤Î²þÁ±¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¸å¼Ô¤ÎÎÁ¶â½ê¼êÁ°¤Ç¤Î¼ÖÎ¾ÂÚÎ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÔµ¡¤¹¤ëÍýÍ³¤¬ÍýÍ³¤À¤±¤Ë¡¢¿¼Ìë³ä°úÀ©ÅÙ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð²þÁ±¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬Â¿¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¿¼Ìë³ä°ú¤Î»ÅÁÈ¤ß¼«ÂÎ¤ò¸«Ä¾¤¹Æ°¤¤¬2024Ç¯°ÊÁ°¤«¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¿·À©ÅÙ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¡¦¿¼Ìë³ä°úÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Ìë10»þ～ÍâÄ«5»þ¤Þ¤Ç¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢³ä°úÂÐ¾Ý¤Ï¤½¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÁö¹Ô¤·¤¿Ê¬¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿¼Ìë³ä°ú¤Î»þ´ÖÂÓ°Ê³°¤ÎÁö¹ÔÊ¬¤ÏÄÌ¾ïÎÁ¶â¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ï¢Â³Áö¹Ô¤ò¹Ô¤¦¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÍÞ¤¨¡¢¤Þ¤¿ÂÐ¾Ý»þ´Ö¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ÖÎ¾¤ÎÂÚÎ±¤òËÉ¤°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¸«Ä¾¤·¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÉéÃ´¸º¤Ë¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤¬³ä°ú¤è¤ê¤â¡¢°ÂÁ´¤Ç±ß³ê¤ÊÁö¹Ô¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿·À©ÅÙ¤¬ÆâÊñ¤¹¤ëÆñÌä¤È¤Ï
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¿·À©ÅÙ¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£
ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤Î»þ´ÖÂÓ¡ÊÌë10»þ～ÍâÄ«5»þ¡Ë¤ÎÁö¹ÔÊ¬¤ò¡¢¼ÖÎ¾¤´¤È¤ËÇÄ°®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¤â¤È¤â¤È¿¼Ìë³ä°úÀ©ÅÙ¤ÏETC¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÁ¶â½ê¤äËÜÀþ¾å¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ETC¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÄÌ¹ÔµÏ¿¤òÍøÍÑ¤·¤Æ³Æ¼Ö¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¿·À©ÅÙ¤Ï¸½¹Ô¤Î³ä°úÀ©ÅÙ¤è¤ê¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿¼Ìë³ä°ú¤Ç¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤«¤é½Ð¤ëºÝ¤ÎÎÁ¶â½ê¤Ç³ä°ú¤µ¤ì¤¿ÎÁ¶â¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¿·À©ÅÙ¤Ç¤ÏETC¥Þ¥¤¥ìー¥¸¥µー¥Ó¥¹¡Ê¤â¤·¤¯¤ÏETC¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥«ー¥É¡Ë¤Ø¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥¿¥Á¤Ç³ä°ú¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯4·î¤ËETC¤Ë¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¥Ë¥åー¥¹¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¿·¡¦¿¼Ìë³ä°úÀ©ÅÙ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à²þ½¤¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¹°è´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÃÏ°è´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Çー¥¿ÇÛ¿®¤Ë¤ª¤±¤ëÇËÂ»¤¬¾ã³²¤Î¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¿·¡¦¿¼Ìë³ä°úÀ©ÅÙ¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«µ¿Ìä¤À¤¬¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢Â³Áö¹Ô¤ä¼ÖÎ¾ÂÚÎ±¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¿¼Ìë³ä°úÀ©ÅÙ¤Î²þ³×¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£·ë¶É¡¢¿·¤·¤¤³ä°úÀ©ÅÙ¤Ï¥È¥¯¡©Â»¡©
¤µ¤Æ¡¢2026Ç¯ÅÙÆâ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¦¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¿·¡¦¿¼Ìë³ä°úÀ©ÅÙ¤ò¡¢°ìÈÌ¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï¡¢¤É¤¦É¾²Á¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Ã±½ã¤Ë³ä°úÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ï´¿·Þ¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£Æü¤Î½ÐÁ°¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Æ100kmÄøÅÙÀè¤ÎÌÜÅªÃÏ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥æー¥¶ー¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¾ïÎÁ¶â¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬³ä°úÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢³ä°úÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ÂÐ¾Ý»þ´ÖÆâ¤ÎÁö¹ÔÊ¬¤Ë¸Â¤é¤ì¤ëÅÀ¤ÏÍ×Ãí°Õ¤À¡£
¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿¼Ìë1»þ¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¾è¤ê¡¢ÅÓÃæ¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ç²¾Ì²¡¦µÙ·Æ¤ò¤·¤Æ¡¢ÍâÆü¤ÎÃë¤´¤í¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤«¤é½Ð¤Æ¤â¡¢Á´Áö¹ÔÊ¬¤¬³ä°ú¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¿·À©ÅÙ¤Ç¤Ï³ä°úÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤ËµÙ·Æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È³ä°úÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÁö¹ÔÊ¬¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÌëÃæ¤Î¤¦¤Á¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤ÇµÙ·Æ¤·¤Æ¡¢ÍâÄ«¤Ë¤ÏÌÜÅªÃÏ¤ËÃå¤¯¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥áー¥¸¤Ç¿¼Ìë³ä°ú¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥æー¥¶ー¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö¿·À©ÅÙ¤Ï²þ°¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î³ä°úÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ë¤Ï¾å¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¡£¿¼Ìë¤Ë¥¹¥Ôー¥É¤ò½Ð¤·¤Æµ÷Î¥¤ò²Ô¤´¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ìÄê°Ê¾å¤Ï³ä°ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡Ø°ÂÁ´±¿Å¾¤ÇÃå¼Â¤ËÁö¤ë¡Ù¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿·¡¦¿¼Ìë³ä°úÀ©ÅÙ¤Ï¥È¥¯¤Ë´¶¤¸¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Â»¤Ë»×¤¨¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡Ö¥È¥¯¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÍ½½¬¡×¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÉ¬¿Ü
¿·À©ÅÙ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Î¤¤¤Äº¢¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢À©ÅÙÊÑ¹¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡È¤ª¥È¥¯¡É¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¥×¥é¥ó¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¡¢¿·À©ÅÙ¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤¦¤¨¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥È¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¿·¡¦¿¼Ìë³ä°úÀ©ÅÙ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤ÏETC¥Þ¥¤¥ìー¥¸¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Î¤è¤¦¤Ë¿¼Ìë³ä°ú¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÁö¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç³ä°úÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÎ±°Õ¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¿·À©ÅÙ¤Ø¤Î°Ü¹Ô´ü¤Ë¤¢¤ï¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»öÁ°¤ËETC¥Þ¥¤¥ìー¥¸¥µー¥Ó¥¹¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¶¯¤¯¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¡£
¢£»³ËÜ ¿¸Ìé
1969Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢2000Ç¯º¢¤è¤ê¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£²áµî¤ÈÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°»ëÅÀ¤«¤é¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤òÐíâ×¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¼«Æ°¼Ö¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼¹É®³èÆ°¤ò·ÑÂ³Ãæ¡£ÆóÎØ¤È»ÍÎØ¤Î¤¤¤º¤ì¤â°¦¼Ö¤È¤¹¤ë»ëÅÀ¤«¤é¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¤Î¤â¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£