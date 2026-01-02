埼玉西武ライオンズから育成6位指名を受けた正木悠馬（まさき・ゆうま）投手は、アメリカ・ワシントン州にある公立高校を卒業した後に、上智大学の経済学部に進学。そこから本格的に投手の練習を始め、同大学としては初のドラフト指名選手となった。最速153キロの速球投手は、4年間でどのように実力を磨いたのか。東都3部からプロ入りの夢を掴んだ正木投手の大学時代に迫った。（全2回のうち第2回）【取材・文＝白鳥純一】

最初は野球をやるかどうかもわからなかった

西海岸最北端にあるワシントン州のレドモンド高校を経て、海外就学経験者（帰国生）入学試験で上智大学経済学部に入学した正木投手だが、当初はプロ野球選手を目指すどころか、野球部に入ることすらも決めていないような状況だったそう。

だが、「ブランクがある選手や未経験者も在籍し、興味のあるポジションに挑戦できる環境が整っていたことや、学生主体で競技に取り組む雰囲気が性に合ったこと」から、野球部への入部を決めると、これまでほぼ経験のなかった投手として、練習に打ち込むこととなった。

「高校までは野手としてプレーすることがほとんどだったので、それまでブルペンに入った経験はなく、変化球もほとんど投げられませんでした」

入部当初は東都3部で、1年の秋には4部降格を味わった野球部で、ほぼ0の状態から投手としてのキャリアを歩み始めた正木投手は、3人いる同期の投手たちの力を借りながら、キャッチボールをひたすら繰り返した。

さらに「先輩のユエン凱投手（今季は独立BC・福島レッドホープスでプレーし引退表明）に倣って取り入れた」自身の投球を動画で撮影し、気になった点を直していく練習を続けていくうちに、1年生の秋には球速が140キロに到達。

「その時に味わった目標を達成出来た嬉しさや、自分が成長していく手応え」は、速いボールに対する執着心を日に日に強くしていった。

また他方では、前田健太投手（東北楽天）のYouTube動画など参考にしながら、のちに自身の代名詞となるスライダーを習得。

「何度も動画を確認しながら、試行錯誤を重ねて磨いた」という変化球は、現在実戦で使っているものとは握り方が異なるそうだが、真摯に野球と向き合う中で自分らしさを磨き、投手としての基礎を作り上げていった。

シーズンオフの冬場にも走り込みや坂道ダッシュを欠かさず、理想の投球フォームを追い求め続けた正木投手は、2年春リーグ戦で、8試合に登板して5勝をマーク。安定した投球で最優秀防御率（防0.78）とベストナインのタイトルを獲得し、チームも4部優勝を成し遂げた。

チームの中心選手となった正木投手は、その後の行われた3部・一橋大学との入れ替え戦にも、先発のマウンドに上がった。

「もちろんプレッシャーはありましたけど、神宮のマウンドで投げられる嬉しさや、緊張感のある中で試合ができる喜びを感じながら臨んだ」と振り返る大一番では、自己最速の145キロを計測。思うように制球が定まらずに、4回途中4失点とほろ苦い結果に終わり、昇格も逃したものの、「技術的に足りないことがある中でも、球速は順調に上がり、成長を続けられていた」ことが、正木投手の気持ちを後押しした。

「もっと上のレベルでも絶対にやれる」

そんな正木投手の思いにさらなる拍車をかけたのが、正木の2学年先輩で、当時はバッテリーを組んでいた大塚勇輝選手の言葉だった。

「大塚さんは145キロを投げる僕の姿を見て、『もっと上のレベルでも絶対にやれるよ！』と言ってくれて。僕と同じくらいのボールを投げられる投手はたくさんいますし、何よりも技術面で足りていないことを自覚していたので、『なかなか難しいかもしれないな』という冷静さも保ちつつ、その頃からより高いレベルで野球を続けていくことを考えるようになりました」

そして、2年秋（2023年）のリーグ戦でも、その思いがプレーに乗り移ったかのような投球を見せた正木投手は、8試合に登板して、2勝（1敗）、防御率0.29の成績を残して2季連続で最優秀防御率のタイトルを手にして、チームの連覇に貢献。

秋のリーグ戦終了後には、一橋大と入れ替え戦で再び顔を合わせたが、この時は9安打を打たれたものの、9回1失点。9奪三振の好投で、チームを3部に押し上げた。

153キロのプロ注目候補に

3部昇格後も主戦投手として活躍を見せた正木投手は、速球派投手として徐々に知られるように。自己最速記録の153キロを計測した4年の春頃から、徐々に「ドラフト指名候補」としてメディアの注目を集めるようになった。

「当初は自分について書かれた記事を楽しく読んでいましたが、しばらくするとそんな悠長なことを言っていられないような状況になってしまって。投手として足りていないものがたくさんあることはわかっていたので、レベルアップを目指すことを心がけていました。始めたばかりの就職活動をやめて、野球を続ける覚悟を決めたのもこの頃だったと思います」

ドラフト当日。直前まで通い慣れたジムで普段通りに汗を流した後、大学の教室でその行方を見守った正木投手は、指名が最終盤に差し掛かり、「チームメイトを待たせている申し訳なさと、緊張でとにかく落ち着きがなくなってしまった自分自身」を感じていた育成6巡目で、埼玉西武ライオンズの指名を受けた。

「実力の高い投手がたくさん揃っていて、選手の育成も上手い印象があるチームなので、指名は本当に光栄ですし、担当スカウトの方が熱心に声をかけてくださっていたので、縁を持てて本当に嬉しく思っています」

芯を曲げない強さが大切

正木投手は、指名後の会見で「下部リーグの選手たちの希望になりたい」と、自身の思いも明かしていた。

「ほとんど投手経験がないところからのスタートでしたが、僕の場合は自主性に任された環境で、どんなに結果が出なくとも、思いどおりに身体が動かなくとも、自分の可能性を信じて練習を続けられたことが大きかったように感じます。どんな環境でも『自分は絶対に勝てる』という、決して芯を曲げない強い気持ちを大切にしながら、活路を見出していけたら良いのでは……」と、プロ入り常連校ではない場所で自分を磨く後輩たちにエールを送った。

「僕はギリギリでプロの世界に入れた立場ですし、まだまだ足りてないことがあることもわかっています。おそらくこれまでに経験したことがないような格段に高いレベルでのプレーが求められると思いますが、自分の持ち味を活かしつつ、少しでも早くチームに貢献できる選手になりたいです」

来季に向けた思いを明かした正木投手は、上智大初のプロ野球選手として、どのようなキャリアを歩むのだろうか。第一人者の活躍を見守っていきたい。

