新たな年が始まった。昨秋のドラフト会議でNPB球団の指名を受けた116名の選手たちも、新たな1年の幕開けとともにプロ野球選手としてのキャリアを歩み始めることになる。埼玉西武ライオンズから育成6位指名を受けた正木悠馬（まさき・ゆうま）投手は、学生生活の大半をアメリカで過ごした後に、上智大学経済学部に進学。大学から本格的に投手の練習に取り組み、同大学としては初のドラフト指名を受けた。最速153キロの速球や変化球の動画を見ながら“独学”で実力磨き、東都3部からプロ入りの夢を掴んだ正木投手に少年時代のエピソードを伺った。（全2回のうち第1回）【取材・文＝白鳥純一】

【上智大初】今度は西武ドームのマウンドでも見たい 正木悠馬投手の爽やか笑顔

アラスカの地を駆け回った幼少期

埼玉西武ライオンズからドラフト指名を受け、「第一人者として下部リーグでプレーする選手の可能性を示せるように、全力で頑張っていきたい」と意気込む正木投手は2002年11月、姉に次ぐ正木家の長男として、神奈川県横浜市で産声を上げた。

正木悠馬選手

父親の仕事の影響により、生後まもなくアラスカに移り住み、「冬は一面に雪が積もり、玄関の外に出るとキツネやワシが生活している自然豊かな環境」で過ごした正木投手。その幼少期は「極寒の寒さを全く気にせず、半袖で外を走り回っているような子供」だったとのこと。

その後、小学校1年生の時に日本に帰国すると、翌年には当時住んでいた東京都中央区の野球チームに加入。「時に上手くいかず、壁に直面することもありましたけど、困難を乗り越えることがとにかく楽しかった」と話す野球に魅了された正木少年は、水泳、バドミントン、陸上などのスポーツにも取り組みながらも実力を伸ばし、「小柄ながらも走力や小技の得意な内野手」として、チームで存在感を示した。

地元の中学に進学した後は、知人の誘いで練馬のチームに加入。一方で、学校のクラブ活動では陸上競技に打ち込み、中学1年生で出場した区大会では、1500メートルの部で1位に輝いた。

高校時代はほぼストレートしか投げなかった

かたや勉強面では、慣れ親しんだ英語に加えて、国語や数学も好成績をあげて学年上位に食い込むも、理科と社会で苦戦を強いられたそう。

勉強に、スポーツにと力を注ぐ日々を過ごしたが、中学2年の時には父のアメリカ転勤が決まったことを受け、正木投手は再び日本を離れ、高校卒業まで西海岸最北端のワシントン州で青春時代を過ごすこととなった。

「引越し直後は、自分でも驚くほど英語を忘れてしまっていて、コミュニケーションを取る際に多少の苦労はありました」

7年ぶりの海外生活に最初はやや戸惑ったそうだが、それでも持ち前の積極的な性格や、地元の野球チームに加わったことが功を奏し、正木投手はすぐに新しい環境に馴染み、中学時代は内野手、高校時代は肩の強さを生かして、野手だけでなく投手も任され、仲間と共に思いのままに野球を楽しんだ。

「当時はストレートしか投げられなかったので、今思うと『投手』を名乗れるレベルではなかったような気がしています」

正木投手は自身のことを謙遜気味に振り返るが、それでも練習試合でマウンドに上がった時に味わった打者を抑える喜びは、のちの投手としての活躍に通じているそう。

また、同時期にはシアトル・マリナーズが本拠地とするT-モバイル・パークに出向き、当時ロサンゼルス・エンゼルス（2018年〜2023年）に在籍し、二刀流の活躍を見せていた大谷翔平選手の活躍を現地で観たことも。特に豪速球で三振を量産するウォーカー・ビューラー投手（現、フィラデルフィア・フィリーズ、当時ロサンゼルス・ドジャース）の姿に魅了され、その姿に憧れを抱いたことも、正木投手の野球への情熱を掻き立てた。

大谷選手の活躍をスタジアムで見守ることも

「まさか自分がプロ野球選手になろうとは思いもしなかったので、大谷選手の規格外の活躍を、居合わせたファンの一人としてただ見守っているだけでした」

世界トップレベルのプレーに触れた印象をそう振り返るが、かくいう正木投手自身も、暖かい季節には野球で投打の二刀流、秋になるとクロスカントリーに打ち込み、スポーツ一色の青春を過ごした。

「アメリカの練習は毎日2〜3時間。日本よりも短い時間ながらも、自分が決めたメニューにじっくり取り組む傾向がありました。そのおかげで僕も自身の課題と向き合いながら、楽しく練習に向き合えたような気がしています」

日本とアメリカの上達に向けたアプローチの違いを随所に感じ取った正木投手は、自身の練習に対する思いについてこう続けた。

「日本で野球に取り組んだ経験があまりないので、自分がどちらに向いているのかは正直よく分かりませんが、用意されたメニューをこなしながら、自分で到達できない場所に導いてくれる日本の練習にもこれまでに味わったことのない素晴らしさがあると思っているので、自分に合ったスタイルを模索しながら実力を磨いていく日々を、今から本当に楽しみにしています」

前田健太投手のYouTubeなどを見ながらスライダーを習得

自主性に任される環境でプレーを続けた正木投手が、自身のレベルアップを目指す際に参考にしていたのが、SNSやYouTubeに溢れる野球に関する動画だ。

「さまざまな情報を調べることが日々の習慣になっていて、自然の流れで始めました」と話す正木投手は、インターネットで公開されている自身と体格が似ている選手のプレー解説動画を参考にしながら、レベルアップに繋げていった。

「ネットで得た情報を実際に試し、良かったこともありますが、一方で自分に合わない練習法を取り入れて、調子を崩してしまったこともあります。さまざまな失敗を乗り越えてきましたが、今振り返ってみると、情報の根幹を理解し、何度も練習を続けることが大切だったと思います」

情報を見極める秘訣をそのように明かす正木投手は、自身が得意とするスライダーも投手に転向した大学時代に、前田健太投手のYouTube講座を参考にしながら磨き上げたものだそう。

「最初はなかなか上手く投げられませんでしたが、何度も繰り返しているうちに、ようやく自分なりの感覚を見つけることができました。最近は色々な選手の情報が見られるので、その中にもレベルアップのさまざまなヒントが隠されているかもしれません」

と、自身の成功体験を明かした。

英語に触れる時間を増やすのが上達の秘訣

さまざまなスポーツを楽しんだ高校生活が終わりを告げようとしていた2021年、数年後に父の帰国が決まっていたこともあり、正木投手は一足先に日本帰国を決断。「巨大なビジネスとして成り立っているアメリカの学生スポーツに触れ、経営学に興味を持っていた」ことから、上智大学経済学部経営学科の帰国生入試に挑んだ。

100点を超えるTOEFLの証明書を提出して臨んだ試験は、数学と国語、小論文の3科目。その後に行われた教授陣との面接では、自身の経験を交えつつ、大学スポーツが秘めるビジネスの可能性について熱弁を振るい、見事に合格を掴み取った。

近年は海外の大学進学を目指す中高生に加え、働きながら進学に向けて勉強に励む社会人の姿も珍しくなくなったが、彼らの夢の実現に向けて、TOEFLの試験は大きなハードルとして立ちはだかる。

「アメリカ生活の長い僕の意見は、あまり参考にならないかもしれませんが、まずは正しく英語を聞き分けられるようになることが大切かなと思います。英語力が落ちていることを知った中学時代には、たくさんの人とコミュニケーションを取っているうちに、話せていた頃の自分の姿を徐々に思い出せました。動画などでも良いので、英語に触れる時間を増やしていくことを意識してみてください」

第2回【東都3部「上智大」から初のプロ入り！ 西武「正木悠馬」が明かす大学入学まで“変化球をほとんど投げられなかった投手”がプロ注目の右腕に変貌を遂げた理由】では、正木選手が、どのような努力や工夫を重ねて、プロ入りの切符を手にいれることができたのかについて、詳しく語っています。

ライター・白鳥純一

デイリー新潮編集部