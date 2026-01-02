ボーイズグループ「ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ」の辻本達規が、元ＳＫＥ４８の松井珠理奈との結婚をＳＮＳで発表した。

辻本の所属事務所は１日に、公式サイトで「来週中に記者会見の場を設ける予定で、報道関係の皆様には週明けに会見のご案内をお送りさせていただく準備を進めております。詳細につきましてはその際に本人たちよりご報告させていただきます」と説明。関係者によると、２人はかねてより交際しており、７日をめどに会見を調整しているとした。

これを受け、辻本は自身のインスタグラムを更新し、「明けましておめでとうございます。事務所からの発表の通り松井珠理奈さんと結婚させて頂く運びとなりました。詳しくは記者会見で皆様へ自分たちからご報告させて頂きますのでそれまで見守ってもらえると嬉（うれ）しいです」と改めて報告。

「２０２６年さらに気合入れて頑張りますのでよろしくお願いします」とつづり、乗馬してたくましい腕の筋肉を見せたショットを掲載した。

フォロワーからは「凄くびっくりしてえ？って感じでしたが、ご結婚おめでとうございます」「明けましてからのビックリニュース！」「新年早々ひっくり返りました！」「幸せになってね」「ロスです」「白馬の王子様」など驚きと祝福の声が上がっている。