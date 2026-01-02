１日に放送されたフジテレビ系「クイズ＄ミリオネア」では新ＭＣに二宮和也が就任。トップバッターで１０００万円獲得者が誕生した。

みのもんたさんの「ファイナルアンサー」で一世を風靡したクイズ番組が元日に復活。問題数が１５問から１２問に減り、新ライフライン「アスク・ザ・ホスト」が登場。ＭＣに意見を聞くという、新たなライフラインが増えた。

そんな新ミリオネアのトップバッターは俳優の橋本環奈。順調に正解を重ね、５００万円挑戦でハチ公の特徴を聞く問題で５０：５０を利用。考えに考え抜いて「ハーネスをつけている」で正解。ラストは東京が１位になるまで人口が１位だった県は？という問題で、テレフォンを利用。新月９ドラマで共演する俳優の大谷亮平、許豊凡がテレフォンルームで橋本の電話を受けた。

今、最後の１０００万円に挑戦していると聞いた２人は「えっ！そんなときに呼ばないでよ！」とがく然。問題を聞かされると大谷は「むずっ」というと、「九州って多いんじゃない？」と言ってタイムオーバーでブチッと切れてしまった。

結局橋本は、自力で「新潟県」を選択。「ファイナルアンサー」と言って答えを待った。果たして正解は新潟県で、橋本は小切手を見て目を丸くしてボー然。「え？え？」と言葉にならず「えー！１０００万円。やばい！ちょっと！」と大興奮。テレフォンルームの大谷は「やっぱりあなた、持ってる」「スターだわ」と拍手。二宮も、橋本の驚きに「目ん玉落ちると思った」とツッコんでいた。

番組のテロップによると。１０００万円獲得は、挑戦者の４％以下と紹介されている。

続く挑戦者のムロツヨシは「ねえ、（収録）押しすぎてない？」と率直に質問。二宮は「冷静に聞いて欲しいのですが、１０００万円出ました」というと、ムロは言葉を失っていた。