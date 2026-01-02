【大雪警報】山口県・山口市、萩市、岩国市、周南市、阿武町に発表 2日10:05時点
気象台は、午前10時5分に、大雪警報を山口市、萩市、岩国市、周南市、阿武町に発表しました。
中部、東部、北部では、2日夕方から3日明け方まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■山口市
□大雪警報【発表】
積雪 2日夕方から3日明け方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 30cm
・平地
12時間最大降雪量 15cm
■萩市
□大雪警報【発表】
積雪 2日夕方から3日明け方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 30cm
・平地
12時間最大降雪量 15cm
□大雪警報【発表】
積雪 2日夕方から3日明け方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 30cm
・平地
12時間最大降雪量 10cm
■周南市
□大雪警報【発表】
積雪 2日夕方から3日明け方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 30cm
・平地
12時間最大降雪量 15cm
■阿武町
□大雪警報【発表】
積雪 2日夕方から3日明け方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 30cm
・平地
12時間最大降雪量 15cm