「2026年は最高の年にする。必ず成し遂げる。誓うよ」40キャップの30歳MFが宣言。昨年３月を最後に森保J選外が続く…逆襲の１年へ
守田英正（スポルティング）が１月２日に自身のXを更新。新年の誓いを立てた。
30歳の日本代表MFは今季、度重なる怪我もあり、本来の力を発揮しきれていない。ここまでポルトガルリーグでの先発は８試合で、2025年のラスト２試合はベンチスタートとなった。
クラブでインパクトを欠くなか、昨年３月を最後に森保ジャパンから遠ざかっている。このままポジションを明け渡すわけにはいかない。なにせ2026年はワールドカップイヤーだ。
日本代表で40キャップを誇る守田は、お参りする写真を添え、力強くこう綴った。
「2026年は最高の年にする。必ず成し遂げる。誓うよ」
宣言通り、最高の年にできるか。ポルトガルリーグ３連覇が懸かるスポルティング、本気で優勝を目指す北中米ワールドカップでの活躍に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】新年の誓い。守田が公開した貴重な３ショット
