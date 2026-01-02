「2026年は最高の年にする。必ず成し遂げる。誓うよ」40キャップの30歳MFが宣言。昨年３月を最後に森保J選外が続く…逆襲の１年へ

「2026年は最高の年にする。必ず成し遂げる。誓うよ」40キャップの30歳MFが宣言。昨年３月を最後に森保J選外が続く…逆襲の１年へ