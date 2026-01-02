『千原ジュニアの座王』新春SP、スペシャルゲスト・貴乃花＆DJ KOOが本人役で登場
千原ジュニアがMCを務める特別番組『笑いの総合格闘技！千原ジュニアの座王 新春SP』が、2026年1月2日午後10時からカンテレ・フジテレビ系全国ネットで放送される。
【番組カット多数】『座王』新春SP お笑い賞レース王者＆ファイナリストがボケまくり
『座王』は【大喜利】【ギャグ】【モノマネ】などのお題が書かれたイスを奪い合い、座れなかった芸人が対戦相手を指名して、イスに書かれていたお題で競うバラエティー番組。最後まで勝ち残った者が“新年初座王”に輝く。今年で5年連続となる全国ネット新春SPの審査委員長は、『座王』初登場となるくりぃむしちゅーの有田哲平が務める。
プレイヤーには、お笑い5大賞レース『M-1グランプリ』、『キングオブコント』、『R-1グランプリ』、『THE W』、『ダブルインパクト』の王者やファイナリストら、豪華メンバー24人が勢ぞろい。AグループとBグループに分かれて、グループ勝ち抜き方式で争う。
Aグループには、野性爆弾・くっきー！、錦鯉・長谷川、鳥居みゆき、R藤本、ヤーレンズ・出井隼之介、ロングコートダディ・堂前透、マユリカ（阪本・中谷）、ママタルト・檜原洋平、さや香・新山、紅しょうが・熊元プロレス、カカロニ・栗谷のお笑い界きっての猛者12人が激突し、勝ち抜いた2名が決勝ステージへ駒を進める。
続くBグループには、笑い飯・西田幸治、水田信二、モグライダー・芝大輔、や団 ロングサイズ伊藤、アインシュタイン・稲田直樹、ルシファー吉岡、セルライトスパ・大須賀健剛、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、真空ジェシカ・ガク、カベポスター・永見大吾、吉住、ぱーてぃーちゃん・信子と豪華なメンバーが名を連ねる。
そして、今回は【有名人】お題に元・横綱の貴乃花とTRFのDJ KOOの2人が特別出演。普段、このお題では、有名人が絶対に言わないであろう一言を考え、普段は“モノマネ芸人”にそのセリフを言ってもらう対決となっているが、今回は「新春SP」ということでスペシャルゲストの2人が本人役として登場する。
普段からお笑いを見ることが好きだと話す貴乃花は、収録を終えて「いつもテレビで拝見している芸人さんばかりで、お会いできてうれしかったです。とてもいい記念になりました」と話した。そして、MCの千原ジュニアとの関係性について聞かれると「番組に呼んでもらったり、お食事をご一緒させてもらったりしています。ジュニアさんは普段寡黙な方ですが、本番に入るとその切り替えのすごさにさすがだなと思います」と答えた。
そして、DJ KOOは出演を終えて「いつも観させていただいている大好きな番組なので、参加できただけでもうれしみDO DANCE！」と答えた。今回、【有名人】というお題に参加した感想を聞かれると「普段言わないことなので、言われ慣れていなくてうまく表現できたかどうか（不安）ですね」と話した。さらに、今回このお題で対戦した2人に対しては「言い方やテンションは普通がいいとか、そこら辺のさじ加減を一生懸命伝えてもらったので、それをくみ取らなきゃいけないところが難しかったです」と話した。
