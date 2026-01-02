『ウチのガヤ』女性芸人、公開プロポーズを決行 山田涼介も驚きの連続
Hey! Say! JUMPの山田涼介が、きょう2日深夜放送の日本テレビ系『ウチのガヤがすみません！』（後11：39〜深1：05）に出演する。
【番組カット】なにやら機材をもって…笑顔を見せる山田涼介
今回のテーマは「超人気企業とマッチング！ガヤドリームスカウト2026」。芸人が自ら考案したアイデアを有名企業に直接プレゼンし、その場で採用が決まるかもしれないという、夢と笑いが詰まった特別企画となる。MCは、ヒロミと後藤輝基（フットボールアワー）が務める。芸人たちの奇想天外な発想に、有名企業も山田も爆笑＆驚きの連続となる。
今回のクライアントは、「ドン・キホーテ」「ゼクシィ」「ピザハット」「くら寿司」といった、誰もが知る有名企業。芸人たちが次々とユニークなアイデアをプレゼンする。果たして、どのアイデアが採用されるのか。その瞬間をスタジオで見届ける。
また、SHOWROOMの前田社長も新しい才能を持つ芸人に目を光らせる。さらに、番組中盤には感動のサプライズ企画も。女性芸人が、ゼクシィ編集部の見守る中、恋人に公開プロポーズを決行する。
