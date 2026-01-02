イモトアヤコ＆池上彰、テレ東新春特番で初タッグ 見どころはマウントの取り合い
テレビ東京はきょう2日、『池上彰とイモトアヤコ 2026年はこうなる！』（後5：45〜8：55）を放送する。
【番組カット】晴れやか！…着物姿で登場したイモトら豪華ゲスト
95の国と地域を取材してきた池上彰と海外ロケなどで122の国と地域をまわったイモトアヤコが初タッグ。長引くウクライナ情勢に、パレスチナ問題。国内では政治不信と、何かと重苦しい空気が流れていた2025年。明けて、2026年はどんな年になるのか。番組特製カレンダーとともに、どんなことが予定されているかをチェックする。
政治、経済、スポーツから新たに始まる制度やサービス、また、2026年に100周年を迎える企業やエネルギー問題など、日本が抱える社会課題を解決するヒントや来年注目されそうな新技術なども池上彰が新春から“ズバリ”解説。さらに、ポップピアニストのハラミちゃんがスタジオに登場する。
【出演者】
＜MC＞ 池上彰 イモトアヤコ
＜進行＞中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）
＜ゲスト＞内藤剛志 ビビる大木 高木菜那（※高＝はしごだか） 一ノ瀬颯 佐々木美玲
＜ピアノ＞ハラミちゃん ＜歌唱＞山崎玲奈（※崎＝たつさき）
＜ナレーション＞中井和哉
【コメント】
■池上彰
番組を通してあらためて2026年のイベントが待ち遠しいと感じました。ハラミちゃんの素晴らしい演奏が番組の随所で登場します。また、山崎玲奈さんの透き通るような歌声もお楽しみいただけます。新年にふさわしい華やかな番組になりました。この番組をご覧いただき、2026年のスタートを明るく楽しく迎えていただけたらうれしいです。
■イモトアヤコ
収録はとても緊張しましたが、いろいろな情報を得ることができて楽しかったです。2026年は明るい未来になると感じられる、大変貴重な時間を過ごさせていただきました。個人的には、池上さんとのマウントの取り合い合戦にご注目いただきたいです。私のトレードマークである“眉毛”の新たな用途も分かるかもしれません。ぜひご覧ください！
■金山 円 プロデューサー(テレビ東京 報道局)
長年スタッフの間で「池上彰さんとイモトアヤコさんと番組がやりたいね」とあたためてきた企画がようやく実現しました！初タッグとは思えぬ軽妙な掛け合いは見どころです。特に池上さんとイモトさんの「どの国に何回行ったか」のマウントの取り合いはすごかった！ただ、122の国と地域に行ったイモトさんに池上さんは完敗…笑。ハラミちゃんのピアノ演奏も見どころです。クラシックから最新曲、そしてＣＭでおなじみのあの曲までハラミちゃんワールド全開です！2026年こそは楽しい1年になりますように…そんな思いで番組をつくったのでぜひご覧ください！
