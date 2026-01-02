沿道にガッツポーズで応える國學院大・青木瑠郁選手

◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

箱根駅伝の往路が2日に号砲。大手町から鶴見中継所を結ぶ1区では、記録ラッシュとなりました。

従来の1区区間記録は第98回大会で中央大・吉居大和選手が記録した1時間00分40秒。これまで1時間1分を切ったランナーは吉居選手ただ一人でした。

そして今大会、先頭で襷をつないだ國學院大・青木瑠郁選手は区間記録を12秒更新する1時間00分28秒の新記録。大学史上初めて1区で先頭を取りました。

区間2位に入った中央大の藤田大智選手が1時間00分38秒とこちらも区間新。総合順位がつきませんが、3番手で駆け抜けた関東学生連合チームである筑波大の川崎颯選手が1時間00分39秒で3人が区間記録を上回るハイレベルな戦い。

さらに3位東洋大学の松井海斗選手、4位中央学院大の近田陽路選手、5位駒澤大の小山翔也選手、6位城西大の柴田侑選手、7位早稲田大の吉倉ナヤブ直希選手までの8チームが1時間01分を切る記録ラッシュ。計8人が歴代2位記録だった1時間01分02秒(第100回、駒澤大・篠原倖太朗)を上回りました。

なお早稲田大の吉倉選手は1時間00分58秒の6位で襷リレー。渡辺康幸さんが第70回で記録した1時間01分13秒の大学記録を32年ぶりに更新となっています。

▽1区区間順位
1位　國學院大學　青木瑠郁　1:00:28 ※新
2位　中央大学　藤田大智　1:00:37 ※新
OP参考　関東学生連合チーム　川粼颯　1:00:38 ※新
3位　東洋大学　松井海斗　1:00:43
4位　中央学院大学　近田陽路　1:00:45
5位　駒澤大学　小山翔也　1:00:48
6位　城西大学　柴田侑　1:00:51
7位　早稲田大学　吉倉ナヤブ直希　1:00:58
8位　日本体育大学　1:01:01
9位　順天堂大学　池間凛斗　1:01:20
10位　東京農業大学　栗本航希　1:01:21
11位　神奈川大学　酒井健成　1:01:21
12位　山梨学院大学　平八重充希　1:01:33
13位　東海大学　兵藤ジュダ　1:01:41
14位　創価大学　黒木陽向　1:01:43
15位　大東文化大学　大濱逞真　1:01:46
16位　青山学院大学　小河原陽琉　1:01:47
17位　日本大学　山口彰太　1:02:08
18位　東京国際大学　小柴裕士郎　1:03:02
19位　帝京大学　原悠太　1:03:09
20位　立教大学　吉屋佑晟　1:03:27