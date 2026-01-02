◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

箱根駅伝の往路が2日に号砲。大手町から鶴見中継所を結ぶ1区では、記録ラッシュとなりました。

従来の1区区間記録は第98回大会で中央大・吉居大和選手が記録した1時間00分40秒。これまで1時間1分を切ったランナーは吉居選手ただ一人でした。

そして今大会、先頭で襷をつないだ國學院大・青木瑠郁選手は区間記録を12秒更新する1時間00分28秒の新記録。大学史上初めて1区で先頭を取りました。

区間2位に入った中央大の藤田大智選手が1時間00分38秒とこちらも区間新。総合順位がつきませんが、3番手で駆け抜けた関東学生連合チームである筑波大の川崎颯選手が1時間00分39秒で3人が区間記録を上回るハイレベルな戦い。

さらに3位東洋大学の松井海斗選手、4位中央学院大の近田陽路選手、5位駒澤大の小山翔也選手、6位城西大の柴田侑選手、7位早稲田大の吉倉ナヤブ直希選手までの8チームが1時間01分を切る記録ラッシュ。計8人が歴代2位記録だった1時間01分02秒(第100回、駒澤大・篠原倖太朗)を上回りました。

なお早稲田大の吉倉選手は1時間00分58秒の6位で襷リレー。渡辺康幸さんが第70回で記録した1時間01分13秒の大学記録を32年ぶりに更新となっています。

▽1区区間順位1位 國學院大學 青木瑠郁 1:00:28 ※新2位 中央大学 藤田大智 1:00:37 ※新OP参考 関東学生連合チーム 川粼颯 1:00:38 ※新3位 東洋大学 松井海斗 1:00:434位 中央学院大学 近田陽路 1:00:455位 駒澤大学 小山翔也 1:00:486位 城西大学 柴田侑 1:00:517位 早稲田大学 吉倉ナヤブ直希 1:00:588位 日本体育大学 1:01:019位 順天堂大学 池間凛斗 1:01:2010位 東京農業大学 栗本航希 1:01:2111位 神奈川大学 酒井健成 1:01:2112位 山梨学院大学 平八重充希 1:01:3313位 東海大学 兵藤ジュダ 1:01:4114位 創価大学 黒木陽向 1:01:4315位 大東文化大学 大濱逞真 1:01:4616位 青山学院大学 小河原陽琉 1:01:4717位 日本大学 山口彰太 1:02:0818位 東京国際大学 小柴裕士郎 1:03:0219位 帝京大学 原悠太 1:03:0920位 立教大学 吉屋佑晟 1:03:27