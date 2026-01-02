山田涼介「ウチガヤ」参戦 “M-1王者たくろう”らのアイデアに驚き・ヒロミと対決も
【モデルプレス＝2026/01/02】日本テレビでは、1月2日23時39分よりバラエティー番組「ウチのガヤがすみません！」2026年新春スペシャルを放送。Hey! Say! JUMPの山田涼介がゲストで登場する。
今回のテーマは「超人気企業とマッチング！ガヤドリームスカウト2026」。芸人たちが自ら考案したアイデアを有名企業に直接プレゼンし、その場で採用が決まるかもしれないという、夢と笑いが詰まった特別企画である。MCはおなじみ、ヒロミと後藤輝基（フットボールアワー）。芸人たちの奇想天外な発想に、有名企業も山田も爆笑＆驚きの連続であった。
今回のクライアントは「ドン・キホーテ」「ゼクシィ」「ピザハット」「くら寿司」といった、誰もが知る有名企業。芸人たちが次々とユニークなアイデアをプレゼン。果たして、どのアイデアが採用されるのか。その瞬間をスタジオで見届ける。また、SHOWROOMの前田社長も新しい才能を持つ芸人に目を光らせる。さらに、番組中盤には感動のサプライズ企画も。女性芸人が、ゼクシィ編集部の見守る中、恋人に逆プロポーズを決行。果たして公開プロポーズの結果は？
芸人たちが考案したユニークな雑貨やグッズを「ドン・キホーテ」にプレゼン。「M-1グランプリ」王者のたくろうは、書いている間ドラムロールが鳴り続け、勉強や仕事を盛り上げるという「ドラムロールペン」を披露。「ダブルインパクト」ファイナリストのスタミナパンは、虫退治の罪悪感をお経で癒やすという斬新なアイデア「成仏殺虫剤」を提案する。
芸歴26年目のできたくんは、信玄餅のきな粉を片付けるお掃除マシーンをプレゼン。山田が実際に操作し、きな粉を集められるか検証する。芸歴6年目のみやのねりは、イルミネーションで写真を撮っても顔が暗くならない「光るパーカー」を紹介。光るパーカーを着て山田の隣に並んだ足腰げんき教室のはーたみんは、“マジで緊張するわ”と本音を漏らす。そのほかにも、芸人たちからさまざまなアイデアが続々登場する。
「ピザハット」新商品プレゼン対決では、若者に刺さるピザをテーマに、芸人たちが考案した新メニューを試食＆判定。ピザハットで10年間アルバイト経験があり、ピザに詳しいママタルト・檜原は「チーズびしゃびしゃチョリパンピザドッグ」をプレゼン。山田も試食し、「めちゃくちゃうまい！ありだと思います！」と絶賛。そのほか、ぱーるおばさんは美容食材を散りばめた美意識高めのピザ「世界三大美女ピザ」を提案。さらに、はるかぜがプレゼンする「思わずあ〜ん アメムチピザ」とは。果たして、採用されるピザはあるのか。
「くら寿司」回転レーン仕掛け対決では、スタジオに実際の「回転レーン」が登場。くら寿司の誇りである「回転レーン」をさらに盛り上げる新しいアイデアを、芸人たちが提案する。プログラマー芸人・ジンバが考案したのは、皿がハンドルになるレーシングゲーム「回転！くら寿司レーシング」。「KURA-1 CUP」でヒロミと山田が白熱の対決を繰り広げる。ヒロミも絶賛するこのゲーム、果たして採用されるのか。そのほかにもちびシャトルがプレゼンする「本物はどれだクイズ」では、お皿を使った楽しいクイズでスタジオは盛り上がる。企業担当者の判定は？
「ゼクシィ」×プロポーズ中継では、女性芸人・浅桜ぽんずが、付き合っている恋人に本気のサプライズプロポーズ。舞台は2人の思い出の居酒屋。その様子を中継でつなぎ、ゼクシィ編集部も見守る中、ぽんずが公開プロポーズを決行。果たして結果は？プロポーズが成功すれば、結婚までの道のりをゼクシィが完全密着。果たして2人はゼクシィに取り上げてもらえるか。（modelpress編集部）
