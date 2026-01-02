【しまむらの990円】が最強！「マジでほんとに買い！」と絶賛な「ベロアワンピ」

しっとりとした光沢感が目を引く「ベロアアイテム」は、今季の注目トレンドのひとつ。取り入れるだけでコーデに奥行きと品を添えてくれるうえに、大人のカジュアルスタイルとも相性バッチリ。そんなベロア素材を気負わず楽しめるのが、【しまむら】のワンピース。ジャンスカ感覚で着られるノースリーブデザインで、手持ちのトップスと合わせて着回しも楽しめる、今まさにおすすめの1枚です。

上品とカジュアルの好バランスが魅力

【しまむら】「2WAYベロアOP」\1,089（税込）

今回注目したのはこちら、ベロア素材の光沢感とゆったりフォルムが好バランスなノースリーブワンピース。しまむら好きママインフルエンサー@aiii__13kさんも愛用しているアイテムで、「インナーなーーんでも合うからマジでほんとに買い」と大絶賛するほどお気に入りの様子。ストンと落ちるシンプルなシルエットで合わせやすく、フリルトップスやスウェットなど、幅広いアイテムとのコーディネートを楽しめるのが◎ さらに、深めUネックとクルーネックの前後2WAY仕様で、その日の気分に合わせた着こなしができます。カラバリはブラックとブラウンの2色展開。

シンプルなカジュアルアイテムもオシャレなムードに

ロンTやタートルネックなど、ベーシックなトップスに重ねるだけでも即・旬顔コーデが完成。シンプルだからこそ、パンツとのレイヤードもサマになります。いつものカジュアルアイテムも、ベロアの質感でぐっとオシャレにアップデート。もちろんカジュアルだけでなく、ブラウスやパンプスでお出かけ仕様に決めるのもおすすめです。

