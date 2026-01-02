うつ伏せの娘さんを飛び越えて遊んでいると、踏んづけてしまった猫さん。最初は遠慮していたはずなのに、だんだんと行動がエスカレートしていって…！？

話題となっている投稿は記事執筆時点で2.4万回再生を突破し、「めっちゃ可愛い♡」「おもいっきり踏んでるの笑った」「羨ましいなぁ笑」といったコメントが寄せられました。

【動画：うつ伏せの娘を飛び越えて遊ぶ猫→遠慮がなくなっていって…『まさかの光景』に爆笑】

背中の上をピョンピョンと

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、娘さんへの遠慮がなくなっていく猫さんの姿。この日、「豆大福」くんはママさんが操る猫じゃらしを追って、うつ伏せの娘さんの上を飛び越えていたそうです。

普段パパさんを容赦なく踏んでいるという豆大福くんですが、相手が娘さんとあって気遣ってくれている様子だったそう。ちなみに体重は6キロとのことで、だいぶスリルある状況ですが…。ついに娘さんも踏まれてしまったといいます。

エスカレートする豆大福くん

疲れが出てきた豆大福くんは、一度踏むと二度三度と娘さんの背中を踏んでしまうように。

その上、撮影中のパパさんの足を当たり前のように踏みつけ、娘さんとパパさんからは「痛い！」と悲鳴が上がっていたといいます。

もうほぼ飛ばずに乗っていたという豆大福くんですが、またハンターモードへ。娘さんもパーカーのフードを被って備えますが、豆大福くんはその場で前足だけ跳ねて遊び始め…。

まさかの背中の上に、何度もドンッと衝撃のある着地を！娘さんは「最初の気遣いどこいったん？」とツッコむものの、どこか嬉しそうです。

遠慮がなさすぎる！

そこからさらに、背中に上半身を乗り上げたまま遊び続け、思わず笑ってしまうほど横着がすぎる豆大福くん。先輩猫「ひのき」ちゃんが途中参戦すると、じゃらしそっちのけでひのきちゃんに釘付けという、可愛らしい姿も見せていたといいます。

そして最終的には…、堂々と足の上を踏んで歩く姿が！娘さんへの信頼と愛情がゆえなのでしょうが、全く遠慮しなくなってしまった豆大福くんなのでした。

投稿には「当たり前に踏んでるの可愛い面白い」「ヘビー級な豆ちゃんの威力は凄そうですね」「遠慮しない関係なお豆かわいいw」「お豆くんの遠慮のない行動が面白すぎた」「前あんよだけ乗せてるの可愛い♡」「いや、でもお豆ちゃんになら踏まれたい！踏んで欲しいとさえ思える」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、個性豊かな5匹の猫さんたちとご家族の日常の様子が投稿されています。お笑いのエキスパートだという豆大福くんの可愛らしい姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。