2回戦で広島皆実を3-1で下した

第104回全国高校サッカー選手権大会は1月2日、3回戦を迎える。

29年ぶり出場の水口（みなくち、滋賀）は、2回戦で広島皆実（広島）を3−1で撃破して3回戦へと駒を進めた。次なる相手は夏のインターハイ王者の神村学園（鹿児島）だが、監督も選手も“格上”への挑戦に「楽しみ」と口を揃えた。

1回戦で上田西（長野）を倒して勝ち上がった2回戦。前半立ち上がりの7分、12分と幸先よくリードを奪って試合を優位に進めた。PKで1点を返されるも、後半にFW重田遥輝が3点目を決めて突き放した。29年ぶりに選手権で快進撃を続ける。

指揮を執る夘田（うだ）雄基監督は26歳で今大会最年少。名門・広島皆実相手の勝利を「想像以上の力を出してくれた。早い時間に点を取れて波に乗れた。2点はものすごく大きかった」と振り返った。

チームとして徹底してきたことは「球際・切り替え・運動量」。この3つの原則に忠実にプレーしてきた選手たちは県大会では準決勝を延長戦で、決勝をPK戦で粘る強く勝ち上がってきた。指揮官は全国の舞台でも力を発揮する選手に「常日頃行ってきたことをこの大舞台でちゃんと表現してくれた選手たちは素晴らしいと思います」と称賛を送った。

3回戦の相手は今大会屈指のタレント軍団である神村学園。夘田監督は「みなさん御存知の通り、向こうのほうがだいぶ格上だと思う」としつつも、「うちがどれくらいできるかなというところは僕自身楽しみにしている」と前向き。キャプテンのMF梅田旬も「プレミアの相手とやれるのは楽しみ。自分たちの目標はベスト16プラス『みなくち』と覚えてもらうように頑張ること」と語ったように、格上相手におそれはない。

さらなる快進撃で水口（みなくち）の名を全国へ轟かせることができるだろうか。（石川 遼 / Ryo Ishikawa）