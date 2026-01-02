これまで俳優として数々の映画やドラマなどで活躍してきた稲垣吾郎。クールな印象の稲垣だが、一方、バラエティ番組では肩の力が抜けたチャーミングな姿でファンを魅了している。

【映像】子どもに辛口採点された稲垣吾郎の変顔

稲垣は、バラエティ番組で共演する芸人へのリスペクトの気持ちを抱きながら、「僕には真似できない」とあくまでも自らのスタイルを貫き、数々の愛される番組を作り上げてきた。そんな中で、共演する女性芸人から“自分は自分のままでいい”と思わせてくれた出来事があったという。果たしてその女性芸人とは。

「“世の中知らないことが多いな”と感じる」

――2017年に「72時間ホンネテレビ」が配信され、2018年から「7.2 新しい別の窓」が月に1度の生配信番組としてスタートしました。その後、2023年に「ななにー 地下ABEMA」が始まり、昨年末で100回目を迎えました。

稲垣吾郎（以下、稲垣）：あっという間ですね。番組が始まった時はここまで続くとは思っていなかったですけど、楽しい時間はすぐに過ぎるし、充実していたってことなんだと思います。

基本的にバラエティー番組は様々なことに挑戦しながら、スタイルを確立していく作り方だと思います。テレビドラマのように最後まで脚本が決まっているわけではないし、「ななにー 地下ABEMA」も挑戦的に色々試していった中で、今のような形に落ち着いたなって。

「7.2 新しい別の窓」の生放送から今は収録のスタイルに形を変えてやっているけれど、一方、僕の中では地続きな印象もあるんです。やっていることは全然違うけれど、番組を作っている人は同じだったりもする。そういった中で、お陰様で100回を迎えられて良かったです。

――「7.2 新しい別の窓」は“SNSバラエティ”と銘打ってスタートしましたが、番組出演をきっかけに、SNSとの向き合い方に変化はありましたか？

稲垣：僕らは「72時間ホンネテレビ」からSNSを始めたわけですけど、生放送中にリアルタイムで視聴者の方々と繋がるなど、以前だったら考えられないことだったので、これはすごく今のテレビの形だなと感じました。

「ななにー 地下ABEMA」もSNSと連動しているというか、SNSで注目を集めている方々にゲストとして登場してもらっています。この番組をやっていると、“世の中知らないことが多いな”と感じるんですよ。人間って自分の世界の中だけで生きていけるじゃないですか。ある程度年齢と経験を重ねると、ますますその傾向が強くなる。そんな中、この番組によって、新しい世界を見させてもらったり、話題の人物だったりを知ることができています。

「ありのままの姿をすごく面白がってくれた」

――アイドル時代、音楽活動や俳優業を行う一方で、バラエティ番組にも出演されていました。稲垣さんの中で、自分のバラエティ力が鍛えられたと思う番組は何ですか？

稲垣：それはやっぱりグループ時代にやっていた「SMAP×SMAP」（フジテレビ系）なんでしょうね。バラエティ力が鍛えられたという意味では、大きなきっかけになりました。

90年代に「夢がMORI MORI」（フジテレビ系）という番組をやっている中で、芸能界の先輩である森脇健児さんや森口博子さんにも、いろんなことを教えてもらいました。それまで芸人さんと絡む機会はなかったんですけど、教わることは大きかったですね。お笑いというよりも、エンターテイメントの基礎というか。当時グループの全員がバラエティのことを何もわかっていなかったですから。一方で今の子たちは感覚が鋭いし、それこそ情報量が多い時代だから教材も多いですよね。

――後に稲垣さんがホスト役となるバラエティ番組も誕生しましたが、そういった先輩方からの影響を受けて収録に臨んでいたのでしょうか。

稲垣：それはないかな。話を回すにしてもそれぞれのスタイルがあるじゃないですか。誰かの真似はできないし、そういう意識をしたことはないですね。

逆に言えば自分のような個性は他の人には出せないし、そういうのがバラエティの面白さだと思うんです。「SMAP×SMAP」も個人個人が個性的だったし、“それが面白い”と感じながらやってきたことが、これまでに繋がっていると思います。

――なるほど。

稲垣：ただ僕にとって「Goro's Bar」（TBS系）という番組も大きかったかな。共演者の多くは芸人で、特に女性芸人が多い現場でした。だからと言って、僕が芸人ぽく振る舞うわけではなくて。

そんな中で、友近は結構僕のことをいじるというかね（笑）。ありのままの僕の姿をとても面白がってくれた。

僕には年上の親友男性（ヒロくん）がいるんですけど、僕にとっては当たり前の存在でした。ただ、友近はそういう交友関係を楽しんでくれた。そんな風に“僕の素の部分が面白い”と、たくさんのことを引き出してくれたのが友近。僕はいたって真面目に生活しているだけなんだけどね（笑）。

――稲垣さんの日常こそが友近さんにとっての面白いことだと気づかせてくれたというか。

稲垣：そうですね。僕は芸人ではないし、狙って笑いを生み出せるわけではない。真面目に番組に取り組みつつ、そこから滲みでる面白さを感じてもらえたらいいのかなと思います。そんな風により強く考えられるようになったのは、友近との出会いが大きかったかな。

例えば明石家さんまさんはすごいけど、いくら真似したって明石家さんまさんにはなれないじゃないですか。「ななにー 地下ABEMA」で共演しているキャイ〜ンやEXITも瞬発力がすごいけれど、だからといって僕は瞬発力を求められているわけではない。様々な経験をして自分のスタイルが確立できたのかなと思います。

「草なぎくん、香取くんを当たり前に感じ過ぎているのかもしれない」

――「ななにー 地下ABEMA」は、草なぎ剛さん、香取慎吾さんと定期的に集まる番組として機能していると思います。

稲垣：貴重な機会ですよね。グループではないですけど、「新しい地図」という“仲間”として活動している中で、会わなすぎるのもどうかと思うので。

収録は月に1回ですけど、2人と喋る時もあるし、特に喋らない時もあります。何か決まったルーティーンがあるわけでもないんですけど、顔を合わせると、“元気そうにしてるな”とかは思います。草なぎくん、香取くんも同じように思っているんじゃないかな。

キャイ〜ン、EXIT、みちょぱとも長らく共演していますけど、彼らと同じチームで何かを一緒に作るというのは、これまでなかった経験なので、そういうのもうれしいですね。

――顔を合わせた時、安心感を抱きますか？

稲垣：あんまり考えたことはないですけど、安心というのはあると思います。こういう機会がなくなってしまったら、安心感が揺らいでしまう可能性もありますから。考えたことがないというのは、草なぎくん、香取くんを当たり前に感じ過ぎているのかもしれないですね。

「新しい地図」ファンミーティングのライブを3人で作る上でも、MCの打ち合わせは1回もしたことがないんです。ただ、こう展開すれば、お客さんが喜んでくれるというのは、お互いがわかっている。そりゃそうですよね、何十年も一緒に活動しているわけですから。そういう意味での2人に対する安心感はもちろんあります。

取材・文：中山洋平

写真：You Ishii