日本在住ブラジル人シンガー・ソングライターのミアナシメント（25）が1日、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。結婚したことを発表した。

「ご報告」と題し、「私事で大変恐縮ではありますが、この度、かねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と伝えた。

純白のウエディングドレス姿での結婚式フォトもアップし、「16歳の頃から音楽活動を始め、今年で10周年を迎えます。これまで本当にたくさんの方に支えていただき、今も音楽活動を続けられていることに、心より感謝しています。今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです」と記した。

ボルダリングを通じて知り合った相手に向けても「雄大 出会ってくれて本当にありがとう これからも私達らしく明るいHappyな夫婦でいようね!!! 28歳のお誕生日おめでとう これからもよろしくね プリンセスにしてくれてありがとう」と感謝の気持ちを示した。

ミアナシメントはブラジル・マナウス出身。幼少期から日本に移住し、KARAに憧れる。16年6月、ガールズ音楽グループ「Especia（エスペシア）」のメンバーに加入。17年3月の解散後、21年からはソロ活動を開始。並行して音楽ユニット「ddm」のボーカルとしても参加。近年は高円寺、阿佐ケ谷、下北沢などを中心にライブ活動を行っている。